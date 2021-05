Sky Calcio gratis per tre mesi, da luglio a settembre 2021

Gli abbonati Sky, che hanno il pacchetto Calcio incluso nel loro abbonamento, risparmieranno una somma pari a 15,20 euro al mese, per tre mesi.

Sky Calcio, infatti, dal 1° luglio fino al 30 settembre 2021, sarà gratis. Per ottenere questo maxi-sconto, gli abbonati Sky non dovranno fare nulla visto che la precitata somma verrà dedotta automaticamente dal canone mensile.

Gli abbonati Sky hanno ricevuto la comunicazione durante la giornata di ieri:

Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione. In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre.

Ciò significa, quindi, che gli abbonati Sky, nel corso della prossima estate, potranno godersi la parte finale degli europei di calcio (che inizieranno l’11 giugno), sostanzialmente, gratis e risparmiare una cospicua somma nel corso dell’estate. Nel comunicato, inoltre, si ricorda agli abbonati anche la visione dei Gran Premi di Formula 1 e della MotoGP, delle Finals NBA e dei tornei di tennis, contenuti nel pacchetto Sky Sport.

Considerata, quindi, la situazione di “grande incertezza”, come viene definita da Sky, riguardante i diritti televisivi della Serie A, Sky ha deciso di mettere in atto una prima strategia per scongiurare una temuta fuga di abbonati, in attesa di quello che sarà l’esito definitivo dell’assegnazione dei diritti del campionato italiano per il triennio 2021-2024.

Sky, nel corso dell’ultima settimana, ha anche annunciato ufficialmente il ritorno della Serie B e l’acquisizione dei diritti della Bundesliga, per le stagioni 2021/2025, e della Ligue 1, per le stagioni 2021/2024. Il campionato tedesco e francese di calcio si aggiungono alla Premier League e alle coppe europee (UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League) che andranno in onda su Sky fino al 2024.

Ricordando le ultime notizie riguardanti l’assegnazione dei diritti della Serie A, lo scorso 22 aprile, Sky ha presentato un ricorso d’urgenza in tribunale contro l’assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN; lo scorso 29 marzo, invece, la Lega Calcio ha rifiutato l’offerta di Sky per il Pacchetto 2 (3 partite in esclusiva sul satellite e in “co-esclusiva” su Internet con DAZN), aprendo un nuovo bando.