Lo conosciamo già Skin Tight, il programma edito da TLC che oltre al percorso a Vite Al Limite racconta molto di più di chi decide di prendervi parte. Skin Tight – La mia nuova pelle, questa sera in prima serata su Real Time, torna per raccontarci la trasformazione dei suoi pazienti, quelli prima in cura dal Dottor Nowzaradan, operati per ridurre la pelle in eccesso a seguito del loro forte dimagrimento.

E proprio stasera sul canale 31 del digitale scopriremo più da vicino la storia di Mikki Costa, che da quasi 300 chilogrammi è arrivata a pesarne ben 54 a percorso ultimato. Mamma di tre figli, ex obesa, Mikki Costa vorrà farsi operare per ritornare una volta per tutte alla forma che ha sempre sognato. Ed è proprio così che, come vedremo stasera a Skin Tight – La mia nuova pelle, Mikki riuscirà a farsi rimuovere la pelle in eccesso, nonostante il suo percorso di trasformazione personale non si concluderà così, semplicemente.

Anche per questo, vorremmo aggiornarvi su che fine abbia fatto Mikki Costa oggi. Come sta la giovane mamma al momento? Ha recuperato il peso perso con tanta fatica oppure ha continuato a mantenere la sua forma fisica smagliante?

Come apprendiamo dai suoi stessi canali social, Mikki Costa ha voluto continuare a migliorarsi senza sosta. Anche per questo, non si è arrestata alle varie operazioni chirurgiche alle quali si era sottoposta nel corso degli anni ma ha deciso – giustamente – di continuare a metterci del suo. Così ritroviamo una Mikki Costa fantastica, più carica che mai, trasformata. Ma non è tutto. La giovane mamma ex obesa ha anche iniziato ad allenarsi duramente in palestra perché, si sa, dimagrire non basta. A causa del suo duro dimagrimento, infatti, Mikki aveva perso molta massa magra – ossia muscoli. Negli ultimi due anni però, si è impegnata a dovere e ha iniziato a studiare. Oltre ad allenarsi in palestra è diventata addirittura Personal Trainer.

Come racconta lei stessa sui suoi canali Social, in particolar modo Twitter, ad oggi lavora come Personal Trainer per pazienti obesi, ma anche come guida – sostanzialmente Life Coach, per dirla meglio – per chi ancora nutre importanti dipendenze nei confronti del cibo. Insomma, una vita stravolta e nettamente migliorata quella di Mikki Costa, anche grazie al suo coraggio e alla sua determinazione nel continuare a perseguire un obiettivo importante: tornare a vivere in un corpo sano del quale essere grati.