Oggi, mercoledì 31 maggio 2023, è la sera di Siviglia-Roma, finale dell’Europa League. Si affrontano gli spagnoli che hanno vinto la competizione sei volte e i giallorossi di José Mourinho, detentori della Conference League.

La squadra che si porterà a casa l’Europa League stasera otterrà l’accesso alla prossima Champions League (le italiane già qualificate sono Napoli, Lazio, Inter e Milan).

Siviglia-Roma sarà trasmessa in diretta tv anche in chiaro dalla Puskas Arena di Budapest. Calcio di inizio alle ore 21.00. Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva, con canali e telecronisti.

Prima però rammentiamo che questa è la prima delle tre finali europee che vedrà protagoniste squadre italiane (tutte trasmesse in chiaro in tv). Dopo l’Europa League di stasera (e dopo la festa scudetto del Napoli live su Rai2), mercoledì 7 giugno ci sarà la Fiorentina in Conference contro il West Ham, mentre il 10 sarà la volta dell’attesa finale di Champions Inter-Manchester City.

Siviglia-Roma in diretta su Rai1

Siviglia-Roma sarà proposta in diretta su Rai 1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1. Il racconto del match, curato e coordinato da Alessandro Antinelli, sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Tiziana Alla e le interviste di Marco Lollobrigida. In studio, con Simona Rolandi ci saranno Sebino Nela e Lele Adani.

Siviglia-Roma in diretta su Sky

Siviglia-Roma sarà live anche su Sky (e in streaming su NOW), con studi dedicati pre e post-partita dallo stadio, a partire dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Conduzione affidata a Leo Di Bello; con lui Beppe Bergomi, Fabio Caressa, Margherita Cirillo, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. In telecronaca, invece, ci saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, con a bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante, Riccardo Gentile e Valentina Mariani.

Siviglia-Roma in diretta su Dazn

Siviglia-Roma sarà trasmessa in diretta su Dazn, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. A bordocampo ci sarà Tommaso Turci. Il pre e post partita sarà guidato da Giorgia Rossi con Alessandro Matri e Gigi Di Biagio in veste di opinionisti.