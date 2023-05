Domenica sera su Rai2 (e Rai Italia) sarà festa scudetto Napoli. Come annunciato nei giorni scorsi, è stato trovato l’accordo tra la tv pubblica e Aurelio De Laurentiis, per trasmettere in diretta l’evento che si aprirà con la consegna della coppa e delle medaglie alla squadra di Luciano Spalletti che ha stra-dominato la Serie A di calcio. Alla conduzione ci sarà Stefano De Martino, come confermato dal patron del club domenica sera da Fabio Fazio nell’ultima puntata Rai di Che tempo che fa (durante la quale ha confermato l’addio in panchina di Spalletti).

Poco fa il presidente del Napoli al TgR Campania ha svelato i nomi di alcuni dei cantanti che domenica 4 giugno si alterneranno sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona nel corso della serata che avrà inizio alle ore 21.00 circa, al termine del match contro la Sampdoria (calcio d’avvio alle ore 18.30). Si tratta di Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo con il nuovo inno, Clementino, Stash ed Enzo Avitabile. Ci saranno anche artisti non napoletani, come Emma e Arisa, peraltro alle prese in queste ore con polemiche cocenti della comunità Lgbtq+ per le sue dichiarazioni sulla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Inoltre, è prevista la partecipazione di alcuni attori che “racconteranno come il grande sentimento azzurro ha preso non solo l’intera città, ma tutto il resto del mondo“.

La festa scudetto Napoli, che sarà introdotta da Novantesimo Minuto condotto da Marco Lollobrigida per poi essere raccontata da uno speciale de La Domenica Sportiva, di fatto porrà la parola fine sulla stagione calcistica italiana, anche se l’ultimo turno di Serie A si concluderà soltanto il giorno dopo, lunedì 5 con le gare che decideranno qual è la terza squadra condannata a retrocedere in Serie B (se la giocano Verona e Spezia).

Da non dimenticare, infine, che in settimana sarà la volta di due finali europee (entrambe in diretta tv in chiaro) con protagoniste squadre italiane: mercoledì 7 la Fiorentina cercherà di battere il West Ham e conquistare la Conference League, sabato 10 giugno, l’Inter sfiderà il Manchester City nella finale di Champions League.