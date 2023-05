Siviglia – Roma, la finale di Europa League dall’infelice esito per gli 11 di Josè Mourinho (ha perso ai rigori contro la squadra avversaria), questa sera è stata al centro dell’attenzione non solo dal punto di vista calcistico, ma anche mediatico.

Qualche numero. Non una, non due, bensì tre segnali hanno trasmesso la partita in Italia. Rai 1 con il commento di Alberto Rimedio e Antonio di Gennaro, Sky Sport Uno / NOW con Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani e DAZN con Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni al racconto dei 146 minuti di match.

“La partita più lunga della storia” così com’è stata ufficializzata da Rimedio durante la telecronaca Rai ha incollato sicuramente un gran numero di tifosi (romanisti e non) nella speranza di vedere la coppa alzata dai giocatori della Roma. Tanta è stata l’attesa, con quattro tempi, due regolamentari e due supplementari, si è perfino scavallata la mezzanotte del nuovo giorno.

Siviglia – Roma, su Rai 1 va in onda l’interruzione “fatale”

Durante i rigori, momento saliente dell’evento, i nervi a fior di pelle giocano brutti scherzi e si sa, qualsiasi fastidio attorno, sia anche una zanzara o una lampadina che si brucia improvvisamente, è motivo di nervosismi. Pensate se a mettersi di mezzo è il segnale di trasmissione della partita. Ebbene, Rai 1 è incappata proprio in questo incubo. Si è trattato solo di due secondi di durata, ma se per tanti questo può essere una sciocchezza, per i tifosi che hanno guardato la partita sulla rete Rai (a casa, nei maxischermi o nei bar) vuol dire solo una cosa: polemica.

L’intoppo è arrivato negli istanti dell’ultimo rigore, decisivo per la vittoria del Siviglia. Uno sguardo a Twitter e nel giro di due minuti guardacaso “Rai 1” arriva a campeggiare nei Trending Topic di Twitter. Magari si tratta di una montagna di complimenti per il lavoro di Rai Sport? Macché! Una cascata di critiche per l’interruzione caduta al momento sbagliato.

Disastro Rai 1 che si impalla durante i calci di rigore#SivigliaRoma — Boomerissima ⛱️ (@Boomerissima) May 31, 2023

NON RAI 1 CHE DECIDE DI NON ANDARE AL RIGORE PARATO #SivigliaRoma — 🤲🏻 (@nodobyasked) May 31, 2023

C’è chi fa dell’ironia anche su una presunta tifoseria ‘di parte’ dall’emittente

Ma cos’è successo su Rai 1 sul rigore decisivo sono tornati indietro nel tempo per farglielo ritirare.

Rai 1 laziale. — La Bruja Mari (@frailmari) May 31, 2023

E chi non usa mezzi termini

MA COSA CAZZO È SUCCESSO SU RAI 1 STO PIANGENDO — Valeria 🌺 (@SevenValaw) May 31, 2023

Per il match – ormai fatto e finito – una durata monstre che entra di diritto anche nella storia della tv e che ha arrecato un ritardo di circa 30 minuti al palinsesto notturno di Rai 1 (per canali come Sky Sport Uno e DAZN, l’ultimo dei problemi data la copertura). Bruno Vespa infatti ha cominciato il suo appuntamento di Porta a Porta dopo mezzanotte e mezza, ma da parte del conduttore e giornalista nessun riferimento o battutine sul ritardo. Motivo presto detto: la puntata è stata già registrata.