Situazione di fibrillazione in Russia dopo che il capo del gruppo di mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato di voler scatenare una rivolta contro il Presidente russo Vladimir Putin.

Cosa sta succedendo in Russia?

Prigozhin, finora impegnato nei combattimenti a fianco dell’esercito di Mosca contro Kiev, ha accusato la difesa russa di aver ucciso molti suoi uomini. Ha affermato che la sua forza di 25mila uomini sarebbe “pronta a morire” per rovesciare la leadership militare della Russia. La tensione a Mosca è dunque altissima, soprattutto dopo che il capo della Wagner ha annunciato di voler marciare sulla capitale Russa.

Le misure anti-terrorismo attuate hanno inevitabilmente riacceso i riflettori sugli scenari socio-politici in Russia, una situazione che la tv sta seguendo da vicino dalla notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno 2023.

Situazione Russia, cambia la programmazione tv?

Sostanzialmente la mattinata di oggi, sabato 24 giugno, non ha registrato ‘scossoni’ ai palinsesti Rai, Mediaset e La7. Tutte sono rimaste ferme nella loro normale programmazione.

+ IN AGGIORNAMENTO +

Russia, gli aggiornamenti sulle reti Rai

Rai News 24 ha puntualmente aggiornato sulla situazione in diretta per tutta la nottata e le prime ore del mattino di sabato 24 giugno. La diretta del canale all-news è stata trasmessa in simulcast su Rai 1 (dalle 3:30 alle 6) e Rai 2 (dall 1:30 alle 6). Sempre su Rai News 24 a partire dalle 10 uno speciale di Filo Diretto integralmente dedicato alla situazione in Russia con collegamenti e approfondimenti.

Il Tg1 ha tenuto il punto delle notizie nelle edizioni del mattino in onda nel weekend alle 7, 8, 9, 9:30 (LIS).

Approfondimenti anche a Tg2 Post alle 21

Russia, gli aggiornamenti sulle reti Mediaset

Anche nelle reti Mediaset nessuna modifica in mattinata. Il Tg5 prima pagina nella sua solita collocazione dalle 6 alle 8 e nell’edizione mattutina delle 8 ha raccolto le informazioni giunte fino alle 8:40. Nel pomeriggio, tre edizioni straordinarie in onda poco dopo le 15, alle 17 e alle 18.

Rete 4 dalle 15:30 con uno speciale Tg4 “Diario di guerra”. Alle 20:30 Controcorrente e in prima serata eccezionalmente con Quarta Repubblica.

Russia, gli aggiornamenti su La7

Su La7 Omnibus ha seguito l’evoluzione del fatto minuto per minuto insieme al Tg La7 delle 7:30. Ne è seguito Coffee Break con Andrea Pancani che ha dedicato una grossa fetta della diretta alle notizie in arrivo dalla Russia.

Il direttore del telegiornale Enrico Mentana è intervenuto con un post su Instagram in cui sembrava lasciar intendere l’assenza di un suo speciale. Lo ha fatto con un post ironico in riferimento a Dario Fabbri (volto dei 100 speciali del TG per la guerra in Ucraina): “Oltre a Vladimir Putin c’è un altro uomo che oggi vacilla per il “tradimento” di Yevgeny Prigozhin. È Dario Fabbri, che molti aspettano per le 17 di oggi a commentare gli sviluppi dell’insurrezione del capo di Wagner. Senonché proprio oggi, e proprio alle 17, Fabbri è chiamato a pronunciare il fatidico ‘sì’ davanti all’altare“.

Secondo fonti di TvBlog il telegiornale delle 13:30 si allaccerà ad un primo speciale condotto da Frediano Finucci alle 14 per poi interrompersi e ritornare con un secondo dalle 19 alle 20. Segue quindi il telegiornale delle 20 e uno speciale di In onda (stasera sarà più lungo), quindi un doc sulla Wagner e Oligarchi russi.