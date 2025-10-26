Sinner-Zverev, dove vedere la finale di Vienna: sfida per il trono indoor

Nella giornata di ieri la Wiener Stadthalle ha offerto due semifinali di altissimo livello che hanno delineato una finale da brividi.

Vienna, le semifinali di ieri

Jannik Sinner ha battuto nettamente Alex De Minaur 6-3, 6-4, centrando la 50esiuma vittoria contro un Top-10 in carriera e la 20ª consecutiva su cemento indoor. – ma anche il dodicesimo sucesso di fila contro un avversario con il quale non aveva mai perso – una striscia che certifica uno stato di forma semplicemente irresistibile.

Alexander Zverev, invece, ha superato Lorenzo Musetti per 6-4, 7-5 senza concedere palle break e toccando un importante traguardo personale: la 300esima vittoria in carriera sul cemento, a conferma della sua longevità ad altissimo livello.

Due percorsi differenti ma ugualmente convincenti che portano i due campioni a incrociare le proprie ambizioni nel match più atteso del torneo.

Sinner-Zverev: la finale che tutti volevano

Quella tra Sinner e Zverev è ormai una rivalità consolidata, la storia recente di un tennis che cambia e si rinnova. L’azzurro è l’uomo del momento sul veloce indoor: preciso, rapido nell’alzare il livello nei momenti decisivi, sempre più completo nella gestione tattica degli scambi. La fiducia che porta con sé da Melbourne in avanti lo rende pericoloso contro chiunque, in qualsiasi contesto.

Zverev presenta però un profilo altrettanto temibile: servizio devastante, solidità da fondo, grande esperienza nei match di cartello. A Vienna ha ritrovato brillantezza e sensazioni positive, quelle che potrebbero trasformare questa sfida in un corpo a corpo tecnico ed emotivo. Sa bene che una vittoria qui significherebbe rilanciarsi con autorevolezza verso il finale di stagione, rivendicando il proprio ruolo tra i dominatori del circuito.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sono sette i precedenti tra Sinner e Zverev: quattro le vittorie del tedesco ma l’azzurro ha vinto le ultime due partite lo scorso anno a Cincinnati e quest’anno all’Australian Open, due fonti veloci come quello di Vienna anche se si giocava all’aperto.

La superficie non lascia alibi: indoor, ritmo elevato, pochi margini per difendersi. Sarà una partita dove a decidere saranno coraggio, precisione e gestione dei momenti caldi. Sinner proverà a comandare lo scambio, Zverev vorrà togliere tempo e imporre la propria presenza fisica. Entrambi inseguono un titolo pesante, in un torneo che negli anni ha incoronato campioni veri.

Match in programma alle ore 14 e in diretta, in esclusiva, su SKY. Streaming su SKY Go.