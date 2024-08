ATP Masters 1000 Cincinnati, finale Sinner-Tiafoe: dove guardare la diretta tv e a che ora

Quinta finale in un Masters 1000 per Jannik Sinner che incontrerà Francis Tiafoe: dove guardare la diretta tv e a che ora

La stagione del tennis prosegue e regala un’altra finale (la quinta in un Masters 1000) per il numero 1 al Mondo nel ranking ATP, Jannik Sinner. Dopo che l’Italiano ha dovuto dare forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024, Jannik ha potuto riprendere a giocare con il torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati iniziato lo scorso 12 agosto e che ha visto i più grandi del tennis mondiale sfidarsi a colpi di racchetta.

L’ultimo atto dei singolari maschili di questo torneo vede in finale il nostro Sinner sfidare lo Statunitense Frances Tiafoe, attualmente al numero 20 del ranking ATP.

Sinner – Tiafoe: il cammino all’ATP Masters 1000 Cincinnati 2024

L’avventura di Sinner nel torneo è iniziata mercoledì 14 agosto, ai trentaduesimi di finale ha battuto l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-4 7-5. Con il passaggio ai sedicesimi, Sinner si è aggiudicato anche il match contro Jordan Thompson che però si ritira. In questo caso Jannik passa dritto ai quarti di finale dove incontra il numero 6 dell’ATP ranking Andery Rublev battendolo per 4-6, 7-5, 6-4. In semifinale ha battuto il temuto Alexander Zverev (n°3 Ranking ATP) per due set a uno.

Frances Tiafoe ha messo K.O. in ordine di match: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set, il nostro Lorenzo Musetti (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024) sempre per due set a zero. A seguire Jiri Lehecka, Hubert Hurkacz e – in semifinale – il danese Holger Rune al tie-break del terzo set.

Quante volte si sono incontrati Sinner e Tiafoe?

Sinner e Tiafoe s’incontrano per la quinta volta e, sommando i precedenti match (come riporta il sito ufficiale), Jannik ad ora prevale con tre vittorie. Tiafoe fino ad ora è riuscito a sconfiggere l’Italiano solo una volta, nel 2021.

Quando si gioca la finale tra Sinner e Tiafoe?

La finale tra Sinner e Tiafoe è prevista a partire da mezzanotte (ora italiana) di lunedì 19 agosto 2024.

Dove si vedrà la finale?

In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Luca Boschetto, con il commento tecnico di Raffaella Reggi.

Intanto prosegue il dibattito sul futuro della trasmissione dei prossimi eventi sportivi da poter rendere accessibili anche alla tv in chiaro. Da tempo si parla di modifiche da parte dell’AGCOM che sarebbe pronta ad ampliare la lista degli eventi in chiaro considerati di particolare rilevanza nazionale.