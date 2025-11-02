Sinner-Auger Aliassime, la finale dell’ATP Masters di Parigi: Jannik per il titolo e tornare al numero 1 del mondo

Jannik Sinner è di nuovo a un passo dalla storia. Oggi, alla Défense Arena di Parigi, il numero 2 del mondo si gioca il titolo del Rolex Paris Masters contro Felix Auger Aliassime, ma anche qualcosa di più: la possibilità di tornare in vetta al ranking ATP e chiudere la stagione nel segno della continuità e della maturità.

Sinner devastante

Il trionfo su Alexander Zverev in semifinale – travolto 6-0 6-1 in appena 62 minuti – ha confermato la sensazione di un Sinner in controllo totale del proprio tennis e della scena mondiale.

L’altoatesino non aveva mai raggiunto la finale di Parigi, un torneo di fine stagione che nel corso degli anni lo aveva visto più soffrire che brillare. Stavolta, invece, il cammino è stato netto, quasi chirurgico: nessun set perso, appena 19 game concessi in quattro partite e una superiorità che ha fatto apparire Sinner di un altro livello rispetto a tutti i rivali incontrati in settimana.

Sinner, vittoria lampo su Zverev e finale numero nove della stagione

La semifinale contro Alexander Zverev è durata poco più di un’ora, ma è bastata per mandare un messaggio chiaro. Jannik ha dominato il tedesco dall’inizio alla fine, mostrando un tennis di precisione assoluta, senza sbavature né pause. Lo score – 6-0 6-1 – racconta la giornata perfetta dell’altoatesino, che ha servito con oltre l’85% di punti vinti con la prima e non ha concesso nemmeno una palla break.

A fine match, Sinner ha mostrato la consueta calma, ma anche la consapevolezza di essere in un momento speciale: “Non c’è molto da dire sul match, Sascha non stava benissimo fisicamente, ma io sono felice di come ho giocato. Fare un’altra finale in questa stagione significa tanto per me”. Poi ha aggiunto: “Il numero 1? È una conseguenza di come sto affrontando i tornei. Penso solo a dare tutto in campo e poi vediamo”.

La semifinale, per quanto a senso unico, ha segnato un traguardo importante: è la nona finale stagionale per Sinner, la 32esima in carriera, e la 13esima vittoria dell’anno contro un top 10. Numeri che confermano una costanza da fuoriclasse assoluto, capace di mantenere una concentrazione e una qualità di gioco impressionanti su cemento indoor, dove è imbattuto da 25 incontri consecutivi.

La finale contro Auger Aliassime: equilibrio nei precedenti e posta altissima

Alle 15.00 la Défense Arena di Bercy sarà il palcoscenico della sfida tra Sinner e Auger Aliassime. Il canadese, che ha ritrovato fiducia e risultati dopo un periodo complicato, arriva da tre titoli stagionali e punta a un posto alle ATP Finals di Torino. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità, 2-2, ma Sinner ha vinto gli ultimi due incroci: a Cincinnati e allo US Open, sempre con prestazioni di alto livello.

“Felix ha trovato i suoi schemi, sta giocando un tennis eccezionale – ha dichiarato Jannik alla vigilia – sarà una partita molto difficile, ma sono felice di affrontarlo: è una delle persone più gentili del circuito. Cercheremo entrambi di spingerci al limite”.

Il contesto aggiunge fascino: Parigi è l’unico Masters 1000 che manca ancora nella bacheca di Sinner, e il ritorno al numero 1 del mondo sarebbe la chiusura perfetta di un 2025 da incorniciare. Auger Aliassime, invece, ha l’occasione di blindare il suo posto tra gli otto di Torino e coronare una stagione di rinascita.

Dove vederla

La finale del Rolex Paris Masters tra Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime è in programma oggi, domenica 2 novembre, non prima delle 15.00. Diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go e NOW, e in streaming su NOW.