Amadeus, al timone, questa sera, dell’edizione 2022 di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1, insieme a Gianni Morandi, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, l’allenatore ed ex calciatore serbo scomparso oggi all’età di soli 53 anni, al termine di una battaglia contro una forma di leucemia mieloide acuta, che lo colpì per la prima volta nel 2019 e, successivamente, nel marzo di quest’anno.

Amadeus, noto tifoso dell’Inter, squadra nella quale Sinisa Mihajlovic giocò dal 2004 al 2006, anno del suo ritiro dal calcio giocato, e che allenò dal 2006 al 2008 in qualità di viceallenatore al fianco di Roberto Mancini, ha ricordato così il campione serbo:

Io e Gianni, dobbiamo essere sinceri, avevamo in mente un altro inizio per questo programma. Ma per noi e per milioni di persone, oggi è una giornata triste per la scomparsa di un grande amico, un grande uomo, un grande campione, un grande allenatore, una grande persona. Quindi, volevamo iniziare, dedicando questa serata a Sinisa. Siamo molto vicini alla sua splendida famiglia.

Anche Gianni Morandi, da tifoso e da ex presidente onorario del Bologna, l’ultima squadra allenata da Mihajlovic, ha espresso il suo dispiacere per la notizia arrivata oggi:

Pensare che siamo qui, nel paese della musica, insieme a questi giovani che sperano di diventare importanti nell’ambito musicale, quando è arrivata questa notizia, sono stato male. L’avevo sentito da poco. L’ultima squadra che aveva allenato era il Bologna, si era curato a Bologna. Speravo che vincesse questa battaglia perché lui era veramente forte.

Amadeus, quindi, per omaggiare l’allenatore, ha lanciato un filmato tratto dal Festival di Sanremo 2021, nel quale abbiamo rivisto Sinisa Mihajlovic cantare Io vagabondo dei Nomadi insieme a Fiorello e a Zlatan Ibrahimovic.

Le ultime parole di Amadeus, prima di dare il via alla passerella di Big che vedremo stasera a Sanremo Giovani, sono state le seguenti: