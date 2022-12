E’ morto Sinisa Mihajlovic: l’annuncio in diretta tv

A 53 anni, oggi, venerdì 16 dicembre 2022, si è spento Sinisa Mihajlovic. Anche la tv, in diretta, ha dato la notizia della morte prematura dell’allenatore del Bologna. Durante l’ultima puntata di ‘Ore 14’, Milo Infante ha annunciato la scomparsa dell’ex calciatore con un pizzico di commozione:

Il conduttore, poi, si è rivolto a Monica Leofreddi che, da ex giornalista sportiva, ha ricostruito un ritratto del tecnico:

Per lavoro, visto che mi sono occupata per tanti anni di calcio, conoscevo Sinisa. E’ inutile che ripetiamo tutti che sono persone straordinarie. Sinisa l’ha dimostrato in campo anche con la sua malattia. Mi voglio stringere ad Arianna e alle figlie in questo dolore che condividiamo tutti quanti noi.