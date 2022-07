Siamo a fine luglio, pochissimi giorni ci separano dall’inizio di agosto e l’estate (anche meteorologicamente parlando…) la stiamo vivendo in pieno. E, come già anticipato, sembra ormai scontato il trionfo de “La dolce vita” come tormentone di questa stagione. Oggi vogliamo dare un’occhiata alla classifica Fimi dei singoli più venduti a fine luglio 2022. Molti di questi li abbiamo sentiti e visti anche in tv, spesso ospiti dei festival musicali, da Battiti Live 2022 a Tim Summer Hits. Ma non tutti…

In vetta troviamo Fedez, Tananai e Mara Sattei con “La dolce vita”. Dopo aver perso il primo posto la scorsa settimana per colpa di “S!R!” di ThaSup, Lazza e SferaEbbasta, il trio è tornato a riprendersi la medaglia d’oro, facendo scivolare l’altro pezzo in seconda posizione. E nessuno dei tre rapper ha mai presentato il pezzo durante uno dei festival. Bene i Pinguini Tattici Nucleari con “Giovani wannabi”, terzi. Sia loro che i trionfatori di questa classifica, hanno bazzicato tra Tim Summer Hits e Battiti Live. Sempre ottimo il risultato di Shakerando di Rhove (dietro i Pinguini). E poi troviamo due protagonisti dell’estate radio e tv: Boomdabash e Annalisa con “Tropicana” e Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini con “Caramello”, rispettivamente alla 5 e alla 6. Mai in tv, Myss Keta si è fatta strada con “Finimondo” anche grazie al ritornello di Edoardo Vianello dal pezzo “Il capello”, datato 1961.

Jovanotti, anche lui assente dai festival tv, è comunque presente tra i singoli più venduti a fine luglio 2022 grazie a “I love you baby” (e al successo del suo Jova Beach Party). Alla 10, a chiudere la top ten, Irama e Rkomi con “5 gocce”. E spesso, anche questa, l’abbiamo potuta ascoltare grazie ai live di Irama negli appuntamenti tv.

Continuando la top 20, un altro protagonista è Fred De Palma (con Extasi), presentata ai Battiti Live 2022. Bene anche Elodie con una doppietta: “Tribale” (alla 15) e “Bagno a mezzanotte” (alla 18). Anche lei, presente sia ai Battiti Live che ai Tim Summer Hits. A chiudere la classifica, Tananai e la sua Baby Goddamn (uscita nel 2021 e tornata in classifica dopo Sanremo 2022…).

Qui sotto le prime venti posizioni dei singoli più venduti a fine luglio 2022 in Italia. Tra di loro, mai in tv a promuovere i pezzi in classifica sono ThaSup, Lazza e SferaEbbasta, Myss Keta, Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta & RVFV feat. Omar Varela, Jovanotti, Takagi & Ketra, ThaSup e Salmo. E, ovviamente, Harry Styles, ca va sans dire…

01. Fedez, Tananai, Mara Sattei, La dolce vita

02. ThaSup, Lazza e SferaEbbasta, S!R!

03. Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wannabe

04. Rhove, Shakerando

05. Boomdabash & Annalisa, Tropicana

06. Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo, Caramello

07. Finimondo, Myss Keta

08. Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta & RVFV feat. Omar Varela, Hace calor

09. Jovanotti e Sixpm, I love you Baby

10. Irama feat. Rkomi, 5 gocce

11. Blanco, Nostalgia

12. Fred De Palma, Extasi

13, Takagi & Ketra, ThaSup e Salmo, Bubble

14. Capo Plaza, Capri Sun

15. Elodie, Tribale

16. Rkomi ed Elodie, La coda del diavolo

17. Harry Styles, As it was

18. Elodie, Bagno a mezzanotte

19. Irama, PamPamPamPamPamPamPamPam

20. Tananai, Baby Goddamn