“Sindaco siamo pronti”, Rita De Crescenzo torna a Roccaraso, cosa è successo l’anno scorso

Rita De Crescenzo torna al centro dei riflettori dopo un appello fatto su Tik Tok e che riaccende ancora una volta la polemica. Nel gennaio 2025, migliaia di persone hanno preso d’assalto la località sciistica di Roccaraso e l’influencer partenopea ha invitato tutti i suoi followers a organizzare una trasferita “tutti insieme“. Questo messaggio è subito diventato virale e ha messo in allerta sia cittadini che l’amministrazione comunale.

L’appello social su Roccaraso

De Crescenzo si è rivolta agli utenti scrivendo: “Che vogliamo fare? Ci vogliamo organizzare tutti per Roccaraso a fine mese?”. Il video ha subito ottenuto un ottimo riscontro e ha raccolto migliaia di like e commenti in poche ore. Il suo obiettivo è far tornare a tutti a Roccaraso, tanto che sulla didascalia del video ha anche scritto: “Sindaco, noi siamo pronti“. Il messaggio è stato sì una provocazione, ma anche un modo per far luce su quanto accaduto in precedenza. L’influencer ha infatti parlare di affittare casette, stare insieme e vivere la montagna, cercando anche di smorzare i toni.

“Non buttate le carte a terra, non sporcate i bagni” – ha continuato lei – “Organizziamoci adeguatamente e andiamo a sciare tutti insieme“. Dopodiché, la De Crescenzo si è mostrata in macchina e ha scritto “Roccaraso arrivo“, lasciando così intendere di essere già in viaggio verso la località abruzzese.

Il piano del comune di Roccaraso

Il sindaco di Roccaraso ha reso noto che la situazione è assolutamente sotto controllo e che il Comune ha predisposto misure precise. “Ospiteremo 50 pullman a targhe alterne con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune”, ha spiegato all’Ansa. Le prenotazioni saranno quindi aperte dal lunedì al venerdì, e avranno l’obiettivo di contingentare il flusso soprattutto nel fine settimana. Tra l’altro, durante le festività natalizie il flusso turistico è stato gestibile, nonostante la grande quantità di gente che è arrivata sul posto.

“Le presenze sono state buone senza particolari criticità”, ha continuato il Primo cittadino di Roccaraso. Al momento c’è in realtà ancora da capire se l’appello di Rita De Crescenzo avrà lo stesso effetto di un anno fa oppure se le nuove regole riusciranno ad evitare il caos. L’amministrazione comunale ha intanto promesso più controlli ma soprattutto molta più organizzazione, oltre che misure più rigide per gestire l’afflusso. E ancora una volta l’influencer napoletana sta avendo un ruolo inaspettato in tutta questa storia.