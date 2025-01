L’attrice romana è alle prese con il suo primo one woman show, tra monologhi, rubriche e ospiti

Sinceramente Persia sul Nove: gli ospiti del one woman show di Valentina Persia

Trent’anni di carriera, sempre pronta a far ridere il pubblico, e ora l’occasione di una serata tutta sua: Sinceramente Persia è il one woman show (anche se il sottotitolo recita ironicamente “one milf show”) con protagonista Valentina Persia, in onda questa sera, lunedì 13 gennaio 2025, alle 21:30 sul Nove.

Proprio sul Nove l’attrice romana ha consolidato la propria popolarità, con i numerosi passaggi nel programma Only Fun, di cui è diventata una delle colonne, ma presentando anche il programma di cucina Le ricette di casa Persia, in onda su Food Network. Tornando sul Nove, per il ciclo Comedy Club è stato trasmesso anche il suo spettacolo “Ma che ti ridi?!”. Ora, il debutto con uno show tutto nuovo.

Sinceramente Persia in streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Sinceramente Persia in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale dello spettacolo.

Sinceramente Persia, il programma

A 50 anni Valentina Persia è una splendida milf e non ha più voglia di mentire: è finalmente arrivato il momento di essere pienamente se stessa. Forte di questa consapevolezza, nel suo spettacolo Valentina affronta tre argomenti scottanti: il desiderio sessuale, il maschio 2.0 e l’avvenenza di una donna dopo i 50 anni. E lo fa a modo suo, senza peli sulla lingua, senza risparmiare quelle verità che tutti noi conosciamo ma che nessuno di noi ha il coraggio di ammettere.

Uno sguardo femminile che, però, non esclude la platea maschile, rappresentata da due esperti: Paolo Ruffini, arruolato come tuttologo, come uomo di spettacolo ma anche come “esperto di discorsi da bar”, ovvero colui che ha il polso dell’uomo della strada; e il dottor Nicola Macchione, urologo e sessuologo, un uomo di scienza interpellato dall’alto della sua esperienza professionale.

Non mancano alcune rubriche: “La pancetta del Paese”, una sorta di vox pop realizzato da Valentina stessa nelle vesti di inviata speciale, intenta a raccogliere opinioni sui tre temi della serata. Ma anche “La post del cuore” in cui Valentina aprirà il cassetto virtuale dei suoi social per leggere alcuni messaggi veri ricevuti dai suoi follower. E, infine, un omaggio alla sua lunga carriera di barzellettista con la rubrica “L’ultima? La so”.

Sinceramente Persia, gli ospiti

Oltre alla presenza di Paolo Ruffini e del dott. Nicola Macchione, nello speciale ci sono anche alcuni ospiti: Vanessa Minotti, creator di Only Fans, con cui Valentina fa due chiacchiere sul tema del desiderio sessuale; Ignazio Moser in rappresentanza del maschio 2.0 e Paola Barale che dice la sua su come restare attraenti dopo i 50 anni.

Sinceramente Persia è in diretta?

No, il programma è stato registrato il 24 novembre 2024.

Dov’è stato registrato Sinceramente Persia?

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Condominio di Gallarate (Varese).

Valentina Persia, compagno

Attualmente, Persia è single. In passato ha avuto un compagno, Salvo, morto a soli 42 anni nel 2004 per una malattia cardiaca congenita. “Due giorni dopo”, ha raccontato a Vanity Fair, “ero di nuovo sul palco per lo spettacolo Single per forza che lui aveva visto. Il monologo sarebbe dovuto durare due ore, ma ho interrotto dopo 50 minuti scusandomi con il pubblico”.

Valentina Persia, figli

L’attrice, nel 2015, ha avuto due figli, i gemelli Carlotta e Lorenzo. Persia non ha mai nascosto di aver sofferto di depressione post-partum.