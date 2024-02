Only Fun – Comico Show 2024 sul NOVE: nuova stagione, cast, quando va in onda, dove vederlo

Only Fun – Comico Show è il varietà comico del canale NOVE che torna anche quest’anno con la quarta edizione. Alla conduzione, ci saranno nuovamente Elettra Lamborghini e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino). Anche in questa nuova edizione, i protagonisti saranno tanti comici che si esibiranno con sketch, monologhi e imitazioni.

Only Fun – Comico Show è un programma prodotto da Colorado Film per Warner Bros. Discovery. La regia è affidata a Marco Beltrami.

Only Fun 2024: quando va in onda, dove vederlo

La quarta edizione del programma andrà in onda sul NOVE a partire da giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21:25. Il canale NOVE si può vedere anche in streaming sul sito ufficiale del canale.

Only Fun: dove lo registrano

Il programma viene registrato al Teatro Galleria di Legnano.

Only Fun 2024: come partecipare come pubblico, biglietti

I biglietti per prendere parte come pubblico al programma sono acquistabili su TicketOne.

Only Fun 2024: quanti episodi sono?

La quarta stagione del programma sarà composta da 10 puntate dalla durata di 90 minuti l’una.

Only Fun 2024: cast, comici

Sul palco, si esibiranno i seguenti comici: Ippolita Baldini, Maurizio Battista, Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Alberto Farina, Giuseppe Giacobazzi, Roberto Lipari, Marta e Gianluca, Angelo Pisani, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi e Scintilla.

Le new entry di quest’edizione sono Ale e Franz, Simone Barbato, Gianluca Impastato e Simone Schettino.

Ci saranno anche momenti musicali con gli interventi degli Oblivion, Dado e le imitazioni di Francesco Cicchella.

Tornerà anche la rubrica di Dario Vergassola, che intervisterà a suo modo alcuni personaggi e coppie del mondo dello spettacolo.

Da segnalare, infine, anche le partecipazioni straordinarie di Katia Follesa ed Enzo Iacchetti.

Only Fun 2024: conduttori

Elettra Lamborghini e i PanPers condurranno il programma per la quarta edizione consecutiva.

Le prime due edizioni del programma sono andate in onda nel 2022: la prima è andata in onda in primavera mentre la seconda è stata trasmessa in autunno.

La terza edizione del varietà, invece, è andata in onda nella primavera del 2023.

Negli ultimi anni, i PanPers hanno preso a Zelig, nel 2023, e hanno condotto anche Wild Things – Il bosco dei più pazzi, programma andato in onda su Boing nel 2022.

Elettra Lamborghini, invece, recentemente, ha ricoperto il ruolo di giudice nella tredicesima edizione di Italia’s Got Talent, resa disponibile sulla piattaforma Disney+ a settembre 2023.

Nel 2021 e nel 2023, ha partecipato anche allo Zecchino d’Oro nelle vesti di giurata. Nel 2023, l’abbiamo vista anche come concorrente a Name That Tune – Indovina la canzone.

Only Fun su discovery+

Ogni puntata del programma è disponibile in anteprima in streaming sulla piattaforma discovery+ sette giorni prima della messa in onda. Ogni puntata viene resa disponibile in anteprima anche su Prime Video e TIMVision.