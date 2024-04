Comedy Match è una sfida d’improvvisazione tra due squadre di comici, presentata da Katia Follesa, in cui non si vince nulla ma con l’obiettivo di divertire

Il giovedì sera sul Nove si continua a ridere: dopo Only Fun è la volta di Comedy Match, nuovo programma comico che vede Katia Follesa nelle inediti vesti di conduttrice di quella che è una vera e propria gara tra i comici più apprezzati dal pubblico italiano negli ultimi anni. L’improvvisazione è al centro del programma, un gioco in cui non si vince nulla, ma l’obiettivo è far ridere. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce Comedy Match?

Il programma va in onda da giovedì 25 aprile, alle 21:25, sul Nove. La prima puntata è in anteprima streaming su Discovey+ dal 18 aprile.

Come funziona Comedy Match?

Il programma prevede una sfida tra due gruppi, composti da una capitana e quattro comici, che si snoda attraverso una serie di round di durata e tema variabili, che attingono a varie categorie, come sitcom, music, televisione, duello, dance, cinema, social e l’intervista.

Al termine di ogni round il pubblico in studio vota per la propria squadra preferita, aggiungendo un punto al punteggio totale. Lo scontro finale arriva con la Comedy Battle, ovvero il round finale dello show che, a differenza di tutti gli altri, mette in palio ben 3 punti e dunque può modificare il risultato parziale della sfida. La squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto verrà proclamata vincitrice.

Comedy Match è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, scritto da Graziano Cutrona, Luciano Federico, Alessandro Mannucci, Ennio Meloni, Alessio Parenti e Romina Ronchi. Katia Follesa ha partecipato all’ideazione, alla scrittura e alla selezione del cast. La regia è di Rinaldo Gaspari.

Comedy Match, il cast

Nel corso delle puntate si alternano vari comici in studio, per comporre le due squadre in gara. Ogni squadra è guidata da una capitana d’eccezione: Maria Di Biase, Paola Minaccioni, Debora Villa e Marta Zoboli. Gli artisti che a turno compongono le squadre, invece, sono Andrea Pisani, Angelo Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Francesco Pannofino, Luca Peracino e Gigi Rock.

Comedy Match, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima edizione del programma sono cinque più un “best of”, in onda il giovedì sera sul Nove. L’ultima puntata va in onda il 30 maggio.

Comedy Match, replica

Il programma va in onda in replica la domenica alle 13:45 e il mercoledì alle 23:50.

Comedy Match è in diretta?

No, il programma è registrato.

Dove vedere Comedy Match?

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile veder Comedy Match in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.