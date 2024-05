Sul Nove è partito da due settimane Comedy Match, uno show con la conduzione di Katia Follesa nel quale due squadre di comici devono improvvisare delle situazioni, chiaramente con l’obiettivo di far ridere.

Lo sketch show è molto simile a Buona la prima!, trasmissione con il duo Ale & Franz andato in onda per quattro edizioni dal 2007 al 2009 su Italia 1 e nel 2017 con il titolo Improvviserai. Follesa stessa aveva partecipato ad alcune delle edizioni dello show.

In questo tipo di programmi la riuscita è affidata quasi esclusivamente alla bravura dei comici. Per quanto riguarda la seconda puntata (il sottoscritto non commenterà la prima non avendola vista), ad esempio, si può parlare di operazione compiuta. Debora Villa e Maria Di Biase hanno capitanato le proprie squadre, che hanno regalato momenti di ilarità in studio e probabilmente anche a casa.

Per quanto riguarda il cast, si pesca parecchio da Only Fun – Comico Show, varietà che sta riscuotendo un discreto successo sul canale di punta di Discovery: nella seconda puntata per esempio figuravano il conduttore Andrea Pisani – metà dei Panpers – Scintilla, il duo Marta & Gianluca (per intenderci, quelli degli speed date di Zelig). A completare il cast Debora Villa, che anni fa fece furore con il bistrattato Così fan tutte al fianco di Alessia Marcuzzi, il buon Federico Basso da Zelig, Angelo Pisani del duo Pali e dispari.

Katia Follesa, che dalla prima edizione di LOL- Chi ride è fuori sta vivendo una seconda giovinezza televisiva, si rivela una convincente padrona di casa (a breve dovrebbe avvenire la reunion teatrale con Valeria Graci).

Del programma sono previste cinque puntate (oltre a un best of), in onda tutte sul Nove in prime time. Comedy Match è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, scritto da Graziano Cutrona, Luciano Federico, Alessandro Mannucci, Ennio Meloni, Alessio Parenti, Romina Ronchi. La regia è di Rinaldo Gaspari.