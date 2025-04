Simonetta Musitano, la stand up comedian a TvBlog: “Propaganda Live cruciale per la mia carriera. Transfobia? Pochi episodi, per fortuna. A Sanremo vorrei fare la co-conduttrice come Geppi Cucciari o Teresa Mannino”

Nonostante abbia iniziato la sua carriera solo tre anni fa, Simonetta Musitano rappresenta il volto emergente più interessante del panorama della stand up comedy italiana. 31 anni, calabrese ma da qualche anno residente a Roma, Musitano possiede un talento da narratrice più unico che raro. A Milano durante l’ultima edizione del Mix Festival (una rassegna di cinema LGBTQIA+) ha conquistato tutto il pubblico del Teatro Studio Melato e a distanza di mesi ancora si parla della sua strepitosa esibizione.

Nei suoi monologhi l’attrice, una donna transgender, affronta principalmente i temi dell’identità di genere e le difficoltà dei giovani nel mondo del lavoro. In televisione ha all’attivo due presenze a Propaganda Live e a Comedy Central Live. TvBlog l’ha intervistata.

Simonetta, quando hai deciso che la stand up comedy sarebbe stata la tua strada?

In realtà non l’ho propriamente deciso e ancora non so se lo sarà per sempre. Quello che sapevo fin da piccola è che volevo fare l’attrice comica. Mi piaceva stare sul palco, far ridere, fare voci personaggi. Ho iniziato teatro in maniera più “seria” già da piccola, ho seguito il mio primo vero laboratorio a 10 anni. Per ora tutto questa mia propensione e urgenza artistica hanno la forma della stand up comedy, ed è quella a me più congeniale al momento perché mi permette di parlare di tutto con estrema libertà e comunicare in maniera diretta al pubblico e trasportarlo in un viaggio in cui ridiamo, lottiamo, sudiamo e dissacriamo insieme.

Ho iniziato ufficialmente il 14 febbraio 2022, il giorno in cui ho partecipato al mio primo open mic e quello in cui ho iniziato la terapia ormonale, il mio primo pezzo da Simonetta, in cui parlavo di me come donna trans. Ed era appunto San Valentino, ho promesso vero amore a me stessa, sposata con: me stessa. Sicuramente però era un linguaggio che mi parlava e mi attirava già da anni, il mio primissimo tentativo fu nel 2019 e fu FALLIMENTARE, non feci ridere mai, non entrò nessuna battuta e andò tutto male con luci e audio, un disastro, rimasi traumatizzata.

Quel monologo lo feci in drag (facevo la drag queen da un annetto all’epoca). Riscrissi poi un monologo di 5 minuti a ottobre 2021 sempre in drag per una serata per cui lavoro da anni, cioè Latte Fresco, e quella volta feci clique. Allora poi mollai il drag, perché capii che volevo parlare di me come donna.