Simone Di Pasquale torna a Ballando con le stelle. Ma perchè aveva lasciato?

Aveva salutato il pubblico in lacrime, oggi è pronto a tornare nel talent show di Rai 1, ma quali furono i motivi che lo spinsero all’addio?

L’addio di Simone Di Pasquale è stato forse tra i più sentiti ed emozionanti nella storia di Ballando con le Stelle, proprio per questo il suo ritorno è stata una grande sorpresa per il pubblico del talent di Rai 1. Quando decise di lasciare lo show spiazzò non poco i telespettatori e se ne andò tra gli applausi di una platea che l’ha sempre sostenuto.

Il famoso ballerino adesso è pronto a tornare per la ventesima edizione, è stata proprio Milly Carlucci a volerlo fortemente e a convincerlo a partecipare a quella che sarà una stagione sicuramente speciale. Ma perché il ballerino aveva deciso di andare via?

Simone Di Pasquale torna a Ballando con le Stelle, le ragioni dell’addio

Simone Di Pasquale è stato uno dei protagonisti indiscussi della storia di Ballando con le Stelle, nel 2005 vinceva il talent assieme a Hoara Borselli e dopo 16 anni di presenze, ha deciso di salutare il programma di Milly Carlucci. Lo aveva confessato in una clip che è andata in onda prima dell’esibizione, spiegando che ormai sentiva di aver “fatto il suo tempo”.

Il ballerino professionista, che è stato senza ombra di dubbio tra i più apprezzati dello show della Carlucci, all’epoca aveva spiegato che non c’era una ragione specifica per la quale lasciava il programma. Aveva chiarito che il suo addio non era dovuto al fatto che non gli piacesse più lo show, quanto piuttosto dalla convinzione che “c’è un tempo per tutto”. In un’intervista aveva detto: “ Non è che non lo voglio più fare perché non mi piace farlo. Però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti”.

E Simone Di Pasquale era apprezzatissimo anche da tutta la giuria, impossibile dimenticare che al momento dei saluti Selvaggia Lucarelli disse, sorridendo: “Sei l’unico con cui non ho avuto un battibecco“. Un addio che era stato sentito da tutti e adesso il suo ritorno è attesissimo. Il ballerino professionista ha spiegato che è stato impossibile rifiutare l’invito di Milly Carlucci, che l’ha voluto per quella che preannuncia di essere un’edizione speciale, ricca di festeggiamenti, dal momento che lo show compirà 20 anni. Di Pasquale ha raccontato al settimanale DiPiù Tv che dopo la proposta della Carlucci, si è preso qualche giorno per pensarci e poi ha accettato. “Quando Milly ha un’idea è impossibile dire di no (…)“, queste le parole del ballerino.

Tra il suo ritorno e concorrenti del calibro come Barbara D’Urso, Milly Carlucci si sta davvero preparando a “fare il botto” con questa ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Il cast è ricco di protagonisti d’eccellenza, ma il ritorno della conduttrice napoletana in tv sarà sicuramente uno degli “assi nella manica” della padrona di casa del talent show di Rai1.