Simona Ventura, Ultima Fermata l’ennesimo “sì” avventato?

“Con mia grande gioia “accetto l’invito” di Maria De Filippi” scriveva due settimane fa in un post Instagram Simona Ventura, che ha accettato di guidare il racconto dell’ultima produzione Fascino che ha debuttato ieri sera su Canale 5. Un “sì” sul quale ancora una volta viene da interrogarsi, non solo per gli ascolti tiepidi e sotto le aspettative totalizzati dalla prima puntata di Ultima Fermata, ma anche per il ruolo che la conduttrice ricopre all’interno della trasmissione.

Se infatti quando Simona Ventura si è cimentata con la conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip, il suo ruolo, così come nella versione tradizionale fino ad allora andata in onda, non si è limitato alla sola narrazione, interagendo anche con le coppie in occasione dei falò, a Ultima Fermata questo ulteriore aspetto non è previsto (probabilmente anche per ragioni produttive) e ciò depotenzia l’impatto che la presentatrice può avere complessivamente sul programma.

Ultima Fermata pare così essere l’ennesima scelta professionale sbagliata compiuta negli ultimi anni dalla Ventura, che solo un anno fa incappò nell’insuccesso di Game of Games, che arrivò addirittura ad essere sospeso dopo la terza puntata (gli ascolti delle ultime tre puntate, trasmesse a partire da martedì 25 maggio, sono risultati ancora più bassi, con ben due serate sotto il 3%). Attualmente in onda tutte le domeniche insieme a Paola Perego con Citofonare Rai2 (anche qui con risultati assai mediocri, solo la puntata sanremese ha superato il 5% di share, mentre domenica scorsa il programma si è fermato al 3,10%), Simona Ventura fatica ormai sempre di più a trovare un progetto in cui riuscire ad essere valorizzata al meglio, continuando ad alimentare la sensazione di compiere spesso scelte istintive e non ben ponderate.

Il fiuto che per anni “super Simo” ha rivendicato di possedere nel precorrere televisivamente i tempi (vedi Quelli che il calcio e L’isola dei famosi) e nel scoprire talenti canori (vedi, due su tutti, Giusy Ferreri e Francesca Michielin) non si vede più. Le stagioni e i venti in tv però cambiano velocemente e un nuovo colpo di vela può essere sempre dietro l’angolo, anche per Simona Ventura.