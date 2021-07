Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi”

Simona Ventura, protagonista di una lunga intervista sul magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, per la prima volta, ha ufficializzato i propri impegni per la prossima stagione televisiva:

Ho tre grandi progetti. Il primo è Discovery Simo 2, su Discovery, un viaggio in Emilia Romagna che parte il 24 luglio e andrà nei miei luoghi del cuore ed è un grande risultato anche perché è prodotta da SiVe, la nostra casa di produzione, e apre la porta a una serialità con altre regioni. Poi, a settembre, parte il programma con Paola Perego ed è un bellissimo approccio, uno show con una conduzione di due donne, ci divertiremo un sacco. Saranno 30 puntate ogni domenica dalle 11 alle 13, su Raidue, perché la musica batte sempre sul due (ride, ndr). E poi c’è sempre un mio progetto digital top secret.

Dopo l’esperienza a Mediaset come concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’ e padrona di casa di ‘Temptation Island Vip’ e ‘Selfie – Le cose cambiano’, la conduttrice non tornerebbe a Mediaset per calarsi nei panni di ‘investigatrice’ negli studi de ‘La Talpa’:

La Talpa non la farei perché è di Paola Perego. Certamente sarebbe d’uopo che i programmi li facessi chi li indossa come vestiti. Non tornerò a fare l’Isola, ma è dimostrato che era un vestito costruito su un conduttore. Si è detto che il format è più importante, ma non è vero, perché il conduttore non è un conducente, ma diventa parte e autore del format.

La presentatrice, inoltre, ha commentato la partecipazione di Morgan (a cui è legata da un’amicizia decennale) a ‘Ballando con le stelle 2021’ in qualità di concorrente: