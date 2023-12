Chi sono i figli, i genitori e la sorella di Simona Ventura?

Simona Ventura è una delle finaliste dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, la conduttrice di ‘Citofonare Rai 2’ deve battere Wanda Nara per alzare la coppa della vittoria. A sostenere la sua ascesa verso il trionfo finale, i figli (Niccolò, Giacomo Bettarini e Caterina Ventura) ed i genitori Anna Pagnoni e Rino Ventura accorsi in studio per abbracciare la loro primogenita. Ma conosciamo meglio la famiglia di Simona Ventura.

Chi sono Anna Pagnoni e Rino Ventura, i genitori di Simona Ventura? Età, lavoro, Instagram

Mamma Anna e papà Rino Ventura abitano a Chivasso in provincia di Torino. Il papà è nato il 2 gennaio 1939, sotto il segno del Capricorno. Ha 84 anni. E’ stato colonnello del Genio Ferrovieri. Stessa età della moglie che, prima della pensione, gestiva un negozio di abbigliamento nel centro città.

Il profilo della signora Anna @anna.pagnoni, ad oggi, conta oltre 1700 followers.

Chi sono Niccolò e Giacomo Bettarini i figli di Simona Ventura? Età, lavoro, Instagram

Niccolò ha 25 anni ed è nato il 5 ottobre 1998 sotto il segno della Bilancia. E’ un personal trainer molto quotato a Milano. Giacomo, invece, si divide tra Milano e Londra, dove si sta perfezionando come attore. Ha 23 anni. Non si conosce molto della loro vita privata. Se sono fidanzati.

Il profilo Instagram di Niccolò Bettarini @nickbettarini, conta oggi, oltre 150 mila followers. L’account, invece, del fratello @jack_super_jack super i 36400 followers.

Sono nati dal matrimonio della presentatrice con l’allora calciatore Stefano Bettarini.

“Nel corso della sua carriera mamma non è che l’ho seguita sempre tantissimo. Quest’anno a Ballando la sto seguendo particolarmente, la vedo felice. Per noi è la soddisfazione e gioia più grande. Lei rimane sempre SuperSimo, è dentro di lei. È una nuova versione di se stessa, anche più vera, si fa vedere per quello che è. Quando tira fuori la sua grinta non ce n’è per nessuno. Qui in casa ha avuto sempre degli alti e bassi ma si è sempre rialzata, e questo dimostra quanto forte e quanto determinata sia nostra madre”

Chi è Caterina Ventura, figlia di Simona Ventura? Età, lavoro, Instagram

Ha da poco compiuto 18 anni. Il suo profilo Instagram @caterina.venturaa è seguito da 7000 followers. Simona la descrive come ‘la principessa di casa’. E’ stata affidata alla presentatrice per aiutare una parente in difficoltà. Dopo un lungo percorso di adozione, è diventata a tutti gli effetti sua figlia tanto da darle anche il suo cognome. Studia in Inghilterra.

Chi è Sara Ventura sorella di Simona Ventura? Età, lavoro, Instagram

Sara è nata a Bologna il 12 marzo 1975 sotto il segno dei Pesci. Ha 48 anni ed è una affermata conduttrice radiofonica. Il suo profilo Instagram @saraventura75 è seguito da oltre 36500 followers. E’ stata sposata con Andrea Morri dal quale ha avuto un figlio, Enea.