Simona Ventura a Domenica In: “L’Isola dei Famosi come naufraga? Un gesto di ribellione”

Simona Ventura, ospite dell’ultima puntata di ‘Domenica In’, ha parlato a lungo della sua esperienza alla conduzione de ‘L’Isola dei Famosi‘ (“Un programma che mi sono cucita addosso”). Dopo 8 edizioni come presentatrice (incoronando anche Vladimir Luxuria, padrona di casa della diciottesima stagione), la Ventura ha partecipato (unica al mondo) al reality show anche come naufraga:

“L’unica e fatti anche una domanda… E’ da pazzi. Dopo averla condotta per tanti anni, avevo la curiosità di capire se alcune idee che mi ero fatta del luogo corrispondessero al vero. Assolutamente no. Parlavamo delle storie d’amore iniziate lì ma tu non pensi mai a questo. Pensi solo a mangiare, pensi solo al cocco, chi cucina il riso, chi va a prendere le conchiglie. E’ stato un viaggio molto complesso, difficile da un certo punto di vista, è stato un mio gesto di ribellione alla situazione che vivevo in quel momento. Mi ero un po’ allontanata dalla gente. Mi ero un po’ sopita, mi ero imborghesita. Capitano dei momenti, a volte, nella vita. Quello, invece, è stato un momento tanto forte per me, di sofferenza che la gente si è ancora più avvicinata a me. Mi ha ancora voluta più bene. Giravo per strada e i conducenti del tram mi suonavano il campanello per salutarmi. E’ stata un’esperienza che mi ha forgiato. Anche i miei momenti in cui sono caduta, in cui ho avuto dei fallimenti, mi hanno aiutato ad essere la persona che sono”

Quest’anno, Simona Ventura è stata tra le protagoniste di ‘Ballando con le stelle’, risultando, di fatto, la vincitrice morale. La conduttrice di ‘Citofonare Rai 2’, diplomata all’Isef, in gioventù si era già approcciata al mondo della danza:

“Non sapevo che mi era rimasto quel fuoco. Ballando, secondo me, è un’occasione persa se apri te stessa. Io mi sono aperta ed avere accanto a me Giovanni è stato molto importante. Se non ci fosse stato lui magari non sarei stata nemmeno così rilassata nello sciogliere dei nodi che avevo dentro e che non volevo sciogliere. Ballando ti dà questa opportunità di essere così accudente, includente che puoi tirare fuori determinati nodi”.