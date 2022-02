Simona Ventura a Blasi – Totti: “Si può non essere più sposati ma si deve essere buoni genitori”

Simona Ventura, in un lungo post su Instagram, ha commentato il ‘caso Totti – Blasi’ che, in questi ultimi tre giorni, sta riempiendo le pagine di giornali, quotidiani on line e siti di informazione. Ieri sera, l’ex capitano della Roma, sul proprio account Instagram, ha postato dei video per smentire i gossip che hanno coinvolto la famiglia. La conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’, invece, ha immortalato, attraverso delle Stories, una cena con marito e figli.

La smentita social non ha convinto, del tutto, il popolo dei social. Anche, perché, i media continuano, da ore, a riportare news, indiscrezioni, presunti/e nuovi/e compagni/e che avrebbero decretato la (insanabile?!) rottura.

Poche ore fa, Simona Ventura, sui propri social, ha voluto rivelare il proprio punto di vista su questo spinoso ‘affaire’ mediatico. La conduttrice, dopo anni di lontananza, ha trovato un nuovo equilibrio con l’ex marito Stefano Bettarini, padre dei suoi due figli. Fidanzata con il giornalista Giovanni Terzi, la presentatrice, da anni, sostiene la filosofia della ‘famiglia allargata’. E’ esemplare che, nel non troppo lontano 2018, la presentatrice abbia seguito il viaggio nei sentimenti della prima edizione di ‘Temptation Island Vip’ dell’ex consorte con la fidanzata Nicoletta Larini.

Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra @francescototti e @ilaryblasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza.

La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati.

Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!!

Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna