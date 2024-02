Questa sera varcherà la porta rossa, insieme ad Alessio Falsone, una vecchia conoscenza della tv italiana. Si tratta di Simona Tagli, volto televisivo che si lega alla stagione degli anni Novanta. Negli ultimi anni ha anche tentato di entrare in politica, con la candidatura per il consiglio comunale di Milano. Alle elezioni comunali del 2016

Questa sera varcherà la porta rossa, insieme ad Alessio Falsone, una vecchia conoscenza della tv italiana. Si tratta di Simona Tagli, volto televisivo che si lega alla stagione degli anni Novanta. Negli ultimi anni ha anche tentato di entrare in politica, con la candidatura per il consiglio comunale di Milano. Alle elezioni comunali del 2016 non è però stata eletta. Nota è anche la relazione sentimentale che ha intrattenuto con una vecchia conoscenza del Grande Fratello, Antonio Zequila. Questo e tanto altro c’è da scoprire su chi è Simona Tagli.

Chi è Simona Tagli, nuova concorrente del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Classe 1964, è stata valletta di Domenica in nell’edizione condotta dai Ricchi e Poveri con Gigi Sabani. Nella stagione televisiva successiva ha preso parte nel cast di Piacere RaiUno, insieme allo stesso Gigi Sabani, a Danila Bonito e Demo Mura. Nel 1995 arrivò a condurre Giochi senza frontiere con Ettore Andenna. Nei primi anni 2000 le sue presenze in tv si diradarono. Di lei, dunque, ai telespettatori resta nota l’immagine di vent’anni fa.

Nelle ultime settimane Simona Tagli ha partecipato a 361 Lounge, una talk show televisivo che si occupa del Grande Fratello. Probabilmente l’interesse attorno a lei potrebbe essere nato proprio da queste ospitate in cui ha espresso pareri sugli inquilini della Casa. Riguardo alla sua vita privata, oltre alla relazione con Antonio Zequila, è noto che ha avuto una figlia dall’ex compagno Francesco Ambrosoli.

Su Zequila Simona Tagli, ospitata da Pomeriggio Cinque, disse che era un traditore. Non è noto, dunque, quali siano i rapporti attuali tra i due. Dal profilo Instagram della presentatrice non si è neanche in grado di dedurre se al momento sia legata sentimentalmente a qualcuno oppure no. Con buone probabilità, a partire da questa sera, durante la sua permanenza nella Casa, scopriremo qualcosa in più sulla sua vita privata.