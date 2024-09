Simon Coleman torna in tv, per indagare sull’omicidio di una istruttrice di paracadutismo

A inizio settembre su Rai 1 è andato in onda il primo film-tv con protagonista il personaggio di Simon Coleman: questa sera, mercoledì 18 settembre 2024, alle 21:30, tocca a Il salto dell’angelo, secondo film-tv della prima stagione di questa serie francese sul poliziotto che, per un tragico caso della vita, si trasferisce e cerca di conciliare lavoro e famiglia. Un nuovo caso per Simon, ma anche nuovi momenti ironici. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Simon Coleman, quante puntate sono?

La prima stagione della serie tv francese è composta da tre episodi in formato film-tv. Rai 1 ad oggi ha mandato in onda i primi due film-tv.

Simon Coleman Il salto dell’angelo, la trama

Durante un lancio, il paracadute di Agathe Fournier, istruttrice di paracadutismo di 29 anni, non si apre. La giovane muore davanti agli occhi delle amiche e colleghe Candice e Nora (Selma Kouchy). Simon Coleman (Jean-Michel Tinivelli) e la sua collega, il Commissario Gaëlle Leclerc (Alika Del Sol), scoprono che le cinghie dell’imbracatura di Agathe sono state tagliate: è omicidio.

Intanto, mentre Simon cerca di organizzare la nuova vita familiare, il torneo annuale di badminton, la visita a sorpresa della zia Victoria (Diane Robert) e la gestione dei nipoti Violette (Lilie Sussfeld), Clara (Romane Libert) e Sam (Noam Kourdourli), lo mettono in difficoltà.

Simon Coleman Il salto dell’angelo, il cast

A guidare il cast Jean-Michel Tinivelli, già visto in Italia nella serie tv Alice Nevers-Professione giudice, in cui per quindici anni ha interpretato il ruolo di Frédéric Marquand. Dal secondo film-tv esce di scena Raphaëlle Agogué, interprete della Capitana Audrey Castillon, per impegni in altri progetti dell’attrice.

Jean-Michel Tinivelli è Simon Coleman , il protagonista;

, il protagonista; Lilie Sussfeld è Violette Arnaud , nipote di Simon;

, nipote di Simon; Romane Libert è Clara Arnaud , nipote di Simon;

, nipote di Simon; Noam Kourdourli è Sam Arnaud , nipote di Simon;

, nipote di Simon; Diane Robert è Victoria , zia dei tre bambini;

, zia dei tre bambini; Alika Del Sol è il commissario Gaëlle Leclerc;

Flavie Péan è Chloé Becker;

è Chloé Becker; Ted Étienne è il tenente Cyril Langlois , specializzato in informatica;

, specializzato in informatica; Lani Sogoyou è Inès Laurcie , medico legale;

, medico legale; Olivier Cabassut è il commissario Bardy , ex capo di Simon a Parigi;

, ex capo di Simon a Parigi; Vanessa Guedj è Corinne, vicina di casa di Simon.

Simon Coleman Il salto dell’angelo, dov’è stato girato?

Il film-tv è stato girato tra gennaio e maggio 203 ad Aix-en-Provence e in Provenza, ma anche a Marsiglia.

Simon Coleman 2 si farà?

Sì, France 2 ha annunciato le riprese della seconda stagione della serie, che sarà composta da sei episodi da 50 minuti l’uno. In Italia andrà in onda nel 2025 su Raidue.

Simon Coleman Il salto dell’angelo su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 1, è possibile vedere Simon Coleman-Il salto dell’angelo in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.