Il primo flash di agenzia risale alle 12.30 di ieri (“Fi: Berlusconi al San Raffaele in terapia intensiva“), anche se pochi minuti prima era stato il sito de Il Foglio a dare per primo la notizia. Da quel momento, il nuovo ricovero del leader di Forza Italia è diventato la news del giorno sul fronte politico interno (oggi è su tutte le prime pagine dei quotidiani), superando l’annuncio di Matteo Renzi nuovo direttore de Il Riformista.

La televisione, come tutte le testate online, italiane e non, se ne è occupata, fornendo aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni dell’ex Presidente del Consiglio. Come normale che sia. Il Tg1, per esempio, alle 13.30 ha proposto la news come secondo titolo (coprendola con un doppio collegamento in diretta da Milano), mentre alle 20.00 l’ha ‘promossa’ a titolo di apertura dell’intera edizione.

Dalle parti di Mediaset il trattamento della notizia è stato assai particolare. Ecco come è stata gestita nei telegiornali delle tre reti generaliste del Biscione, di cui Berlusconi è fondatore.

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: la notizia al Tg5

Nell’edizione del Tg5 delle 13.30 la notizia non ha trovato spazio nei titoli: solo una rapida lettura delle agenzie (senza alcun riferimento alla terapia intensiva) da parte della conduttrice prima del servizio dedicato al tema dei migranti.

In serata nel telegiornale diretto da Clemente Mimun la notizia è stata citata velocemente nei titoli (“stabili le condizioni di Silvio Berlusconi da questa mattina ricoverato al San Raffaele di Milano“) ed è stata trattata a metà edizione in maniera stringata: “Questa mattina Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni del leader di Forza Italia sono stazionarie. Calorosi messaggi di auguri e di pronta guarigione sono arrivati a Silvio Berlusconi da tutto il mondo politico e istituzionale dall’Italia e dall’estero“.

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: la notizia a Studio Aperto

A Studio Aperto delle 12.25 clamorosamente niente di niente: ignorate del tutto le agenzie arrivata nel corso dell’edizione. Alle 18.30 nessun riferimento nei titoli, ma la lettura da studio di una breve: “Nuovo ricovero al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Dimesso a fine marzo, è tornato in ospedale per accertamenti. Auguri di pronta guarigione arrivano da tutto il mondo della politica“.

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: la notizia al Tg4

Al Tg4 delle 12 nessun accenno all’anticipazione de Il Foglio (pubblicata poco prima delle 12.20), mentre nell’edizione delle 19.00 la conduttrice soltanto dopo oltre 35 minuti di diretta ha fatto sapere che “oggi Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele dove in questo momento è sottoposto ad accertamenti. Sono arrivati gli auguri di pronta guarigione di tutto il mondo politico“. Stop.

Evidentemente non si tratta di sviste giornalistiche, bensì di una precisa linea editoriale – estesa anche a contenitori e talk show – adottata per provare a contenere l’allarmismo rispetto alle condizioni del fondatore di Mediaset.