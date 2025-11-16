Silvia Toffanin scoppia a piangere: c’entra Maria De Filippi

Maria De Filippi e Silvia Toffanin continuano ad essere legate da un legame profondo, fatto di affetto e stima reciproci. Una sinergia che si è evoluta negli anni e che ha permesso alla conduttrice di Amici di scegliere la sua collega come protagonista del format This is Me, prodotto da Fascino S.r.l. e che ha portato i telespettatori alla scoperta dei più grandi talenti uscita dal talent show di Canale 5. La compagna di Piersilvio Berlusconi ha tra l’altro descritto il suo legame con Maria come “un rapporto di sorellanza“, tanto che vede la De Filippi come il suo mentore. Le voci dicono inoltre che lei sia stata scelta dalla conduttrice come sua erede ufficiale.

Silvia Toffanin in lacrime, cosa è successo

Qualche tempo fa, durante una puntata di Verissimo, Toffanin ha intervistato Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 si è collegata da casa e ha speso parole bellissime nei confronti della sua collega, per cui nutre una profonda stima. Maria ha ricordato di come Silvia sia andata in onda anche il giorno dopo la morte della sua mamma, un gesto che è stato da qualcuno criticato. “Sei stata molto brava quando in una determinata circostanza hai scelto di lavorare” – ha ammesso la De Filippi – “Te lo dico pubblicamente perché è capitato anche a me, so cosa vuol dire e perché si fa. È una scelta forte che non tutti capiscono ma per me è la scelta giusta”.

Delle parole che hanno fortemente commosso Silvia Toffanin, che non è riuscita a trattenere le lacrime e che è scoppiata a piangere. “Adesso come faccio ad andare avanti?“, ha detto poi la conduttrice di Verissimo, che ha alla fine trovato la forza di cambiare argomento e di focalizzare l’attenzione sulla sua ospite. Silvia le ha infatti chiesto del Natale trascorso in passato con la sua mamma, che oggi non c’è più. La De Filippi ha così raccontato dell’atmosfera magica che si respirava a casa sua e dei piccoli lavori manuali che preparavano insieme, oltre che del presepe fatto proprio insieme alla sua mamma. Questo è sicuramente un ricordo prezioso che porterà sempre dentro di sé. “Quelli per me sono stati i Natali più belli“, ha infine concluso la conduttrice.

“Toffanin è l’erede di Maria De Filippi”

Secondo quanto scritto sul settimanale Mio, Toffanin potrebbe essere l’erede di Maria De Filippi. “Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva” – è stato scritto poco prima delle messa in onda della prima edizione di This is Me – “rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi”.