Silvia Toffanin a Sanremo 2026, indiscrezione o pretattica? La possibile strategia dietro l’ospitata a Verissimo di Carlo Conti

La prima notizia è già di per se stessa clamorosa. Domenica 1 febbraio Carlo Conti sarà ospite a Verissimo per la prima volta nella storia del programma.

Un evento che ha immediatamente scatenato le speculazioni: la presenza del direttore artistico di Sanremo 2026 nel salotto di Silvia Toffanin potrebbe essere il preludio a un annuncio clamoroso sulla presenza della conduttrice Mediaset sul palco dell’Ariston? Ma la risposta – molto secca per la verità – è arrivata direttamente da Carlo Conti, che ha smentito categoricamente ogni collegamento tra l’ospitata a Verissimo e il Festival.

Carlo Conti, l’annuncio che spiazza

Quando i canali social di Verissimo hanno annunciato l’ospitata di Carlo Conti nella puntata di domani, domenica 1 febbraio, il mondo dello spettacolo è andato in fibrillazione. Per la prima volta nella storia del programma, il conduttore storico RAI, riconfermato per la seconda volta alla direzione artistica di Sanremo si racconterà nel salotto televisivo di Canale 5, a meno di un mese dall’inizio della kermesse prevista dal 24 al 28 febbraio.

L’inedito crossover tra Rai e Mediaset, proprio nel periodo più caldo della guerra degli ascolti, ha fatto scattare immediatamente le ipotesi. Carlo Conti starebbe preparando il terreno per annunciare Silvia Toffanin come co-conduttrice di una delle serate sanremesi? Dopotutto, i precedenti non mancano: Maria De Filippi ha partecipato al Festival ben due volte, nel 2009 e nel 2017, e l’anno scorso Gerry Scotti aveva affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston coronando un vecchio sogno del conduttore Mediaset che ha spesso detto che Sanremo era l’unica cosa che avrebbe voluto fare fuori dalle sue reti. Ma che non gli hanno mai proposto.

La chiamata di Fiorello e la smentita di Conti

A fare chiarezza è stato lo stesso Carlo Conti, intervenuto telefonicamente ieri durante la puntata de “La Pennicanza”, il programma radiofonico di Fiorello su Rai Radio 2. Lo showman, con il suo solito piglio ironico, ha chiamato in diretta il direttore artistico di Sanremo per chiedergli conto delle voci che circolavano.

“Stavamo facendo delle illazioni e dicevamo che se vai da Toffanin sicuramente lei poi sarà ospite a Sanremo”, ha dichiarato Fiorello senza giri di parole. La risposta di Carlo Conti è stata netta: “No, no, non c’entra niente, è un invito che avevo ricevuto già da tanto tempo. Lo so che state facendo delle illazioni, ma credetemi questa cosa non c’entra assolutamente niente con Sanremo”.

Il conduttore ha poi aggiunto, con ironia rivolta all’amico Fiorello: “A te poi lo sai che lo direi. Perché mi fido.. tu se sai una cosa non la dici a nessuno”. Una battuta splendida che però non ha convinto lo showman, che ha replicato sghignazzando… “Sei un bugiardo”.

La strategia dietro l’ospitata a Verissimo

L’ospitata di Carlo Conti a Verissimo, già registrata come ha confermato lui stesso, rappresenta comunque un evento straordinario. Il conduttore ha spiegato che si tratta di un invito ricevuto tempo fa e che non ha alcun collegamento con il Festival. Nell’intervista con Silvia Toffanin, Conti ripercorrerà le tappe della sua carriera, parlerà della sua vita privata con la moglie Francesca Vaccaro e dei suoi programmi più celebri.

Secondo molti osservatori, la presenza del volto di punta della Rai nel programma di punta di Mediaset potrebbe far parte di una più ampia strategia di distensione tra le due aziende. In un momento in cui Mediaset è al centro delle polemiche per le rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha lanciato pesanti accuse contro diversi volti dell’azienda, questa ospitata potrebbe servire a spostare l’attenzione mediatica su altri temi e forse anche a fare fronte comune.

I co-conduttori certi di Sanremo 2026

Al momento, l’unica co-conduttrice confermata per Sanremo 2026 è Laura Pausini, che affiancherà Carlo Conti in tutte e cinque le serate dal 24 al 28 febbraio. Da ieri si sa che ci sarà anche Achille Lauro, ma solo per la seconda serata. Tra gli ospiti annunciati figurano Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Max Pezzali, che si esibirà dalla nave della Costa Crociere nella rada del porto turistico di Sanremo in ognuna delle serate.

Altri nomi che rimbalzano tra le indiscrezioni, non confermate, includono Stefano De Martino, che secondo alcuni potrebbe essere il futuro erede di Conti alla direzione artistica del Festival, e Andrea Delogu.

Il precedente Maria De Filippi

L’ipotesi Silvia Toffanin non è campata in aria. La conduttrice di Verissimo è uno dei volti di punta di Mediaset e negli anni ha trasformato il suo talk show in uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico. Una presenza a Sanremo rappresenterebbe per lei una consacrazione definitiva e un ulteriore tassello nell’intricata rete di rapporti tra Rai e Mediaset.

Il precedente di Maria De Filippi, che ha partecipato al Festival in ben due edizioni, dimostra come i volti Mediaset possano brillare sul palco dell’Ariston.

Verissimo contro Domenica In: la sfida degli ascolti

L’ospitata di Carlo Conti a Verissimo, in onda domenica 1 febbraio alle 15.30 su Canale 5, si svolgerà in diretta concorrenza con i programmi di Rai 1, in particolare Domenica In.

Una scelta che assume ancora più significato considerando il momento delicato dei palinsesti Rai della domenica pomeriggio, in difficoltà negli ascolti proprio nelle settimane che precedono il Festival.

Alcuni hanno ipotizzato che dietro questa mossa possa esserci un “patto” tra le due aziende per evitare una contro-programmazione aggressiva durante la settimana sanremese. Mediaset aveva infatti annunciato l’intenzione di mandare in onda “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti anche durante le serate del Festival, una strategia che potrebbe essere rivista.

Toffanin a Sanremo: il mistero resta

Nonostante la smentita di Carlo Conti, il dubbio resta. Come ha sottolineato Fiorello, il conduttore è noto per la sua abilità nel mantenere i segreti e nel sorprendere il pubblico con annunci dell’ultimo minuto. La verità si saprà solo domenica 1 febbraio, quando Carlo Conti si siederà nel salotto di Verissimo per quella che si preannuncia come un’intervista già storica.

Che si tratti davvero solo di un invito ricevuto tempo fa o del preludio a un clamoroso annuncio su Silvia Toffanin all’Ariston, l’appuntamento con Verissimo è già segnato in rosso sul calendario degli appassionati di televisione. E se Fiorello avesse ragione a dubitare delle parole dell’amico Carlo? Lo scopriremo tra pochi giorni.