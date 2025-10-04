Silvia Toffanin: età, figli, le lauree, dove vive, Miss Italia, il matrimonio con Pier Silvio

Silvia Toffanin è la protagonista del salotto televisivo Verissimo, il talk show in onda ogni weekend su Canale 5. Originaria di Marostica (Vicenza), è nata nel 1978 da papà italiano operaio e mamma australiana collaboratrice scolastica. In un’intervista rilasciata per Fq Magazine, ha raccontato di aver posato da giovanissima come modella per il fotografo del paese, in modo da aiutare economicamente la famiglia. La conduttrice è cresciuta a Cartigliano, un piccolo paese di 3000 abitanti della stessa provincia, con la sorella Daiana. Nel 2007 si è invece laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi sui teen-drama e coordinata dal giornalista e critico televisivo Aldo Grasso.

I primi passi in tv e il successo

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto quando aveva solo 18 anni, periodo in cui ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia. Da lì ha iniziato a lavorare in tv. Nel 2001 ha infatti preso parte al programma Passaparola su Canale 5, in qualità di Letterina, e nel 2002 ha debuttato come conduttrice nella trasmissione di Italia 1 Mosquito e Nonsolomoda di Canale 5. Ha inoltre lavorato come inviata nella versione italiana del talent show Postars, trasmesso nel 2003 su Italia 1, e nello stesso anno ha condotto lo speciale Moda mare a Porto Cervo insieme a Enrico Papi.

Nel 2004 è diventata giornalista e, fino al 2006, ha curato una rubrica a lei riservata all’interno di Verissimo. Nello stesso anno è diventata la conduttrice dello stesso programma, che era prima di allora condotto da Paola Perego. Nel 2013 ha anche partecipato al talent di La5 Fashion Style in qualità di giudice e, nel 2018, ha presentato il Concerto di Natale insieme al collega Alvin. Nel 2022 ha debuttato alla conduzione di Striscia la Notizia in coppia con Ezio Greggio, e lo scorso anno è stata anche al timone di This is Me, il primo speciale dedicato agli allievi di Amici che si sono distinti nel corso degli anni, diventando dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo.

La vita privata

La presentatrice è legata, dal 2001, a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset. I due si sono incontrati per la prima volta durante una partita di beneficenza del Milan e si sono innamorati, decidendo però di non sposarsi. Dalla loro storia sono nati i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Durante un’intervista rilasciata per FqMagazine nel 2021, la conduttrice ha smentito tutte le voci che parlano di un loro presunto matrimonio segreto. Toffanin vive al momento a Portofino con la famiglia e si sposta a Milano una volta a settimana per registrare le puntate di Verissimo.