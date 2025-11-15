Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la loro nuova casa: un capolavoro di design e architettura

Il tetto d’amore di Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin è una Villa lussuosa a Portofino: 1300 mq, nove stanze e sette bagni.

Una coppia d’altri tempi, quella formata da Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Il loro è infatti uno degli amori più longevi del mondo dello spettacolo, che negli anni è stato anche tra i più chiacchierati. Lei è la protagonista del weekend di Canale 5 e, con la sua eleganza e semplicità, è al timone del talk show Verissimo, che ospita ogni settimana personaggi del mondo dello spettacolo arrivati in studio per raccontarsi. Lui è il Vicepresidente Mediaset e figlio del compianto Silvio Berlusconi, da cui ha ereditato la passione e la dedizione per il lavoro. I due stanno insieme dal 2002 e hanno anche i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015.

Nel 2022, Berlusconi Jr ha acquistato Villa San Sebastiano a Portofino per 22 milioni di euro e, dopo due anni di ristrutturazioni, si è trasferito lì con tutta la famiglia.

La storia di una Villa senza tempo

La lussuosa abitazione si affaccia sul Golfo del Tigullio ed è una dimora ricca di storia, che risale appunto al Cinquecento. Si trova su un terrazzamento, tanto che è possibile ammirare un affaccio unico sul mare. Nel corso dei secoli, è stata una casa privata, poi è diventata convento per poi tornare a essere una residenza a metà del XIX secolo. Proprio la posizione e la struttura formata da alti colonnati hanno permesso all’intera dimora di diventare rifugio dei soldati tedeschi. Pare infatti che l’esercito abbia costruito un bunker per ospitare, al suo interno, un cannone che si è ora trasformato in piscina.

Dopo il periodo bellico, Villa San Sebastiano è invece rinata grazie ai nuovi proprietari che hanno deciso, negli anni ’70, di ristrutturarla facendosi aiutare da Gas Aulenti e dal suo talento. L’architetta ha quindi trasformato l’intera abitazione e ha riprodotto all’interno la stessa ripartizione dei colonnati esterni. Pier Silvio Berlusconi ha quindi ristrutturato nuovamente la Villa ma conservando il lavoro realizzato da Aulenti: ha infatti solo cambiato gli arredi e alcuni elementi dell’esterno, come l’aggiunta di un pergolato.

1300 metri quadrati di storia e design

Una proprietà che è appunto ricca di storia. La villa è circondata da un frutteto, un vigneto e un uliveto, anche se a rendere unico lo spazio esterno sono proprio la piscina e una cappella votiva a San Sebastiano, che ha appunto dato il nome all’intera proprietà. Per la facciata è stato scelto il salmone chiaro, un colore tipico di molte abitazioni della zona ligure. All’interno ci sono invece nove stanze e sette bagni con dettagli che rispecchiano appieno il gusto dei nuovi proprietari.