Entra in Rai nel 1989 come programmista regista, ma la carriera di Silvia Calendrelli è tutta sulla corsia di sorpasso presso la tv pubblica. Dalla direzione di Rai Teche a quella dell’area Contents Entertainment di Rai Net. Poi il passaggio a Rai3 come vice direttore al Palinsesto Marketing ed innovazione prodotto. Nel 2014 arriva alla direzione di Rai Cultura, ruolo che ricopre anche attualmente dopo l’arrivo delle direzioni di genere.

L’imponente direzione di Rai Cultura

Rai Cultura è una mastodontica direzione Rai che si occupa di tutti i programmi a contenuto culturale della televisione pubblica, in primis quelli di Alberto Angela (e prima di suo papà Piero Angela). Ma da Rai Cultura dipendono anche programmi con contenuti più giornalistici come Lo stato delle cose di Massimo Giletti e di intrattenimento come l’ottimo Splendida cornice di Geppi Cucciari su Rai3. Prima ancora Rai Cultura si occupava anche del Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai3, Rai2 e Rai1.

Silvia Calandrelli e la sua direzione di qualità

Insomma una direzione importante quella di Silvia Calandrelli che è sopravvissuta al cambiamento organizzativo messo in pista dalla Rai con l’avvento delle direzioni di genere. Silvia Calandrelli è una delle forze attive più convincenti e vincenti nella Rai di ieri e di oggi. E’ una persona che capisce di prodotto e sopratutto sa realizzarlo attraverso il suo rodato gruppo di lavoro.

La Calandrelli, classe 1963, è dunque un elemento prezioso del team Rai che però, secondo alcuni rumors, potrebbe lasciare. Un po’ il tempo che passa, un po’ i cambi di vertice, un po’ la voglia di nuove avventure, spingerebbero la Calandrelli ad uscire da viale Mazzini. Va detto che con l’attuale vertice Rai c’è un buon rapporto, ma gli stimoli a cambiare sarebbero sempre più forti. Indiscrezioni dicono che l’attuale direttrice di Rai Cultura possa uscire da Rai per fondare magari una sua società di produzione.

Silvia Calandrelli ed un futuro fuori dalla Rai?

Di certo per la Calandrelli questo non sarebbe un problema. La sua esperienza, la sua professionalità, la sua rete di conoscenze, profonda e molto ramificata, le permetterebbe di ottenere ottimi risultati anche in questa nuova veste. Molto apprezzata da sempre dalle figure istituzionali del nostro paese, non è un segreto se diciamo del suo ottimo rapporto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’attuale direttrice di Rai Cultura avrebbe tutte le carte in regola per fare bene ovunque voglia andare. Detto questo la Rai, che la stima molto, dovrebbe cercare di fermarla e trattenerla fra i suoi quadri e lo farà, ma chissà se questo potrà bastare per convincerla a restare nel team della tv pubblica. Di certo se la Calandrelli lascerà davvero la Rai, vedremo una profonda rimodulazione della direzione di Rai Cultura. Vedremo, nel frattempo a fine mese si dovrebbe procedere a nuove nomine, ivi compresa quella della presidenza, di cui si parla da tanto tempo.

Simona Agnes sempre più vicina alla presidenza della Rai

Alla fine Simona Agnes ce la farà ed il suo approdo sullo scranno più alto della Rai sarebbe l’ennesima vittoria per l’intramontabile Gianni Letta che resta una delle figure più decisive del nostro paese.