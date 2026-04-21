Belve, le anticipazioni di stasera 21 aprile: gli ospiti di Francesca Fagnani

Stasera, martedì 21 aprile 2026, torna l’appuntamento con il ring di Belve su Rai 2: tre ospiti, tre storie diverse, ma un unico obiettivo: non farsi graffiare troppo.

Brigitte Nielsen e il ciclone Lamborghini: le “belve” di Francesca Fagnani

Il piatto forte della serata è senza dubbio Brigitte Nielsen. L’indimenticabile amazzone del cinema anni Ottanta, che ha dominato i set di Rocky IV e i tabloid di mezzo mondo, si siede sullo sgabello più scomodo della TV italiana.

La Fagnani non farà sconti sulla sua vita vissuta pericolosamente: dai retroscena del matrimonio con Sylvester Stallone alla relazione segreta con Arnold Schwarzenegger, fino alla scelta (tanto discussa quanto coraggiosa) della maternità a 54 anni. Una “belva” d’altri tempi che dovrà dimostrare quanto ancora sappia ruggire.

A darle il cambio sarà il ciclone Elettra Lamborghini. Erede di un impero, ma capace di costruirsi un’identità pop tra hit reggaeton e partecipazioni a Sanremo, la Lamborghini porterà nel faccia a faccia la sua proverbiale schiettezza.

Sarà un confronto tra due stili diretti: da un lato la curiosità chirurgica della Fagnani, dall’altro la spontaneità senza filtri di una donna che, tra il matrimonio con Afrojack e il peso di un cognome importante, ha sempre cercato di giocare secondo le proprie regole.

Il caso Shiva: rime e cronaca giudiziaria sul ring di Rai 2

Il terzo ospite promette di essere quello più “spigoloso”. Shiva, protagonista assoluto delle classifiche urban ma anche delle pagine di cronaca, chiuderà il cerchio della puntata.

Il rapper si troverà a rispondere del suo rapido successo ma, soprattutto, delle ombre che hanno segnato gli ultimi anni: i problemi con la giustizia, la nascita di un figlio e gli intrecci sentimentali turbolenti che hanno visto alternarsi Laura Maisano e Michelle Fois.

Un’occasione rara per vedere l’uomo dietro la maschera della trap, messo alle strette da domande che non ammettono vie d’uscita.