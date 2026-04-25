Tornano Argentero, Luisa Ranieri e Lino Guanciale: le novità sul palinsesto estivo Rai

Sotto il sole di Viale Mazzini: arriva la rivoluzione in casa Rai. Finalmente i telespettatori potranno rivedere i loro beniamini.

Se pensavate che l’estate televisiva fosse solo un lungo riempitivo in attesa dell’autunno, dovrete ricredervi: tra le serate evento di Cesare Cremonini e l’energia dei Tim Summer Hits, il telecomando non conoscerà riposo.

È una proposta che parla al cuore del pubblico, riportando in scena i “camici bianchi” più amati d’Italia e le storie intense che hanno segnato le ultime stagioni, garantendo un mix tra informazione, intrattenimento puro e adrenalina sportiva.

Il palinsesto Rai e le prossime novità di programmazione

Dal ritorno di Noos alle notti magiche di Rai 1. Il pezzo forte della stagione ha un nome che è sinonimo di garanzia: Noos. Dal 13 luglio, Alberto Angela riprende il suo viaggio nella conoscenza, confermandosi l’appuntamento fisso per chi cerca qualità anche sotto l’ombrellone.

Ma la musica non è da meno, segnate in rosso la data del 2 settembre per il concerto evento di Cesare Cremonini, una chicca che promette di trasformare il salotto di casa in uno stadio. Per gli amanti della serialità, la strategia è chiara: riabbracciare i propri idoli.

Tornano infatti le repliche di Doc – Nelle Tue Mani 3, un’occasione d’oro per rivedere Luca Argentero in azione prima dei nuovi episodi. Non mancheranno le emozioni forti con Luisa Ranieri ne La Vita Promessa e il talento di Lino Guanciale in Noi, confermando che il grande cinema in tv non va mai in ferie.

Insomma, l’estate 2026 si preannuncia tutt’altro che noiosa, l’intrattenimento televisivo sarà, infatti, variegato. Una scelta che nasce dall’esigenza di soddisfare i gusti dei telespettatori. Nessuno resterà senza la propria fiction del cuore.

Per questo, c’è già chi ipotizza ascolti record, una previsione che potrebbe divenire realtà dato che, la dirigenza ha pensato di trasmettere alcune delle serie più amate.