Quando torna Reazione a Catena con Pino Insegno: tutte le novità

Il preserale di Rai 1 si appresta ad accendere i motori con una delle sue corazzate più amate, che quest’anno taglia un traguardo storico. Come rivelato in anteprima da un’anticipazione di Davide Maggio, la nuova stagione del game show estivo per eccellenza è pronta a debuttare con una formula del tutto inedita per celebrare i suoi primi vent’anni di messa in onda. L’appuntamento per i telespettatori è fissato per mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 18.40, sempre sulla rete ammiraglia del servizio pubblico e sempre con Pino Insegno saldamente al timone.

Reazione a Catena festeggia vent’anni: si parte con il torneo dei campioni storici

Per solennizzare questo importante ventennale, la programmazione della ventesima edizione non seguirà il classico canovaccio fin dal primo giorno. La Rai ha infatti deciso di inaugurare la stagione con la “Sfida dei Campioni“, un torneo speciale articolato in undici appuntamenti a eliminazione diretta. In questa prima fase, dodici tra i terzetti storici più forti e iconici del programma si daranno battaglia per conquistare una coppa e il titolo supremo.

Il meccanismo prevede un turno preliminare in cui si scontreranno otto compagini (tra cui I Tre Forcellini, Le Ombre di Pino e Le Focaccine); le quattro squadre superstiti avranno poi l’onore di sfidare le quattro teste di serie storiche del quiz, come Le Intese a Distanza e I Dai e Dai. Questa super sfida si concluderà sabato 13 giugno con la finalissima.

La vera e propria programmazione regolare prenderà il via domenica 14 giugno, giorno in cui i nuovi concorrenti inizieranno la scalata verso il montepremi attraverso i giochi tradizionali e alcune importanti modifiche regolamentari.

Tra le introduzioni di quest’anno spiccano “Le parole mancanti” e “La sillaba fortunata“, ma la vera rivoluzione commerciale ed editoriale toccherà la celeberrima “Intesa vincente“: per aumentare la tensione drammatica e il valore del montepremi, da questa stagione ogni parola indovinata nel match decisivo raddoppierà il proprio valore, passando da 1.000 a 2.000 euro. Un chiaro segnale di come Viale Mazzini intenda blindare e impreziosire una delle sue fasce orarie più redditizie.