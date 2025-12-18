Prima le accuse lanciate da Fabrizio Corona, poi le reazioni di Alfonso Signorini e di diversi ex concorrenti tra testimonianze e interventi social. Il giorno della finale del Grande Fratello NIP di Simona Ventura, si scatena la bufera: dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona che nel suo format Falsissimo ha parlato di partecipazioni di comodo parlando apertamente di provini di favore, alla risposta di Alfonso Signorini che affida tutto ai legali.

Caso Signorini-Corona, le accuse e la reazione del conduttore | Parlano anche Bettarini, Tonon, Nardi e diversi ex gieffini

La miccia, in queste ore, è l’ultima puntata del format online Falsissimo, in cui Fabrizio Corona sostiene l’esistenza di un presunto “sistema” legato ai provini e alla scelta dei concorrenti del Grande Fratello.

Nel racconto dell’ex fotografo, l’accesso al reality e la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo” sarebbero stati vincolati a contatti privati con Alfonso Signorini e a presunti scambi di messaggi personale anche a sfondo sessuale. Un’accusa pesantissima che, al momento, resta una contestazione di parte visto che non si parla di inchiesta giudiziaria e che dunque e viene riportata come tale.

Le accuse di Fabrizio Corona

Il nome indicato da Corona come “caso zero” è quello di Antonio Medugno, ex concorrente entrato nella Casa nel gennaio 2022. Nel racconto, tra chat attribuite a Signorini e ricostruzioni temporali, si inserisce la tesi che un incontro personale non avrebbe avuto un esito “atteso” e che questo avrebbe inciso, almeno inizialmente, sul suo ingresso nel cast. Anche qui: si tratta di affermazioni che circolano nel dibattito mediatico e che, finché non trovano riscontri formali, vanno trattate con la massima cautela.

Nel racconto che si sta componendo online, hanno trovato spazio anche dichiarazioni attribuite a persone che dicono di aver avuto un ruolo indiretto nella vicenda. Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno, ha ricostruito date e passaggi dei presunti contatti tra il tiktoker e Signorini, dalle prime comunicazioni fino al provino e all’ingresso in trasmissione, descrivendo un contesto che, secondo lui, sarebbe stato conosciuto e discusso già prima della messa in onda delle accuse di Corona.

Le altre voci contro Signorini: Filippo Nardi

Sempre all’interno dello stesso “filone”, stanno parlando altri ex volti televisivi che, in interviste o dichiarazioni a mezzo social raccontano di contatti, messaggi o “voci” dietro le quinte. Il quadro, insomma, oggi è quello tipico di una vicenda che nasce sul terreno del gossip e dei format web, ma che prova a spostarsi su quello più scivoloso delle responsabilità.

A fare rumore, oltre al contenuto delle accuse, è anche la reazione di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno commentato la storia, spesso con toni polemici.

Filippo Nardi, concorrente storico del Grande Fratello, una prima presenza nella seconda edizione e un’altra più recentemente tra i VIP conclusa con una espulsione, in una diretta TikTok ha parlato di “voci di corridoio” e di dubbi personali, precisando al tempo stesso che la sua esperienza sarebbe stata quella di un provino regolare e che non ha mai ricevuto richieste né avrebbe mai accettato compromessi. Nardi non formula un’accusa diretta, ma si limita a parlare di sensazioni e di rumours.

Bettarini, Donadei, Veneziano

L’ex marito di Simona Ventura Stefano Bettarini, quarto nella prima edizione VIP, squalificato per una bestemmia in diretta nella quinta edizione, ha pubblicato un commento piuttosto eloquente a riguardo: “Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni… è karma”.

Davide Donadei (settima edizione VIP) ha raccontato di avere percepito un interesse particolare per via di alcuni messaggi… ma non ha approfondito. Valentina Vignali (GF16), ex cestista e un passato anche a Uomini e Donne scrive… “È bello vedere i vostri “idoli” sgretolarsi come cartapesta. Lavoro nella moda e nella tv dal 2006: grazie a Dio non siamo tutti così. Fate ribrezzo”.

Molto netto anche Daniele Dal Moro, quarto classificato nel GF16 ed espulso dalla settima edizione VIP: “Apriamo il vaso di Pandora sulla mia squalifica. Siamo alla resa dei conti”.

Salco Veneziano, concorrente della primissima edizione, poi tornato negli anni seguenti, fu squalificato per una frase sessista. Anche lui sui social ha espresso soddisfazione per la piega che la vicenda sta assumendo: “Dopo 5 anni, oggi godo! E volevo dire a tutte le persone che si sono vendute: per quanto mi riguarda, mi fate schifo”.

Tonon: “La colpa è di chi va con la regina”

Raffaello Tonon, concorrente della seconda edizione VIP, ha postato sulla questione una lunghissima disamina che ha raccolto reazioni molto dure: “La colpa non è di Signorini, ma è di chi ha deciso di andare con la regina. Se tutto sarà confermato, la colpa, se di colpa si può parlare, – parliamo di adulti e consenzienti – è di chi ha acconsentito. Al posto di andare a battere il cartellino in fabbrica e sfoggiare la folgorante bellezza nel fine settimana, ha risposto al primo messaggio, al secondo, al terzo e via dicendo. Escludo per il piacere di avere una corrispondenza con un giornalista, colto, melomane, raffinato, è chiaro a tutti, ma per entrare nello star system – muoio dal ridere – intanto che scrivo questa parola. Chi va per questi mari, questi pesci piglia, per quanto riguarda Signorini risponderà davanti all’editore e alla sua coscienza”.

Cosa resta, per ora, sul piano dei fatti verificabili

A oggi, l’unico dato davvero solido è l’esistenza di un’accusa pubblica lanciata da Corona e la scelta, da parte di chi viene chiamato in causa, di far gestire la questione ai propri legali. Tutto il resto – chat, retroscena, “sistemi”, dinamiche di selezione – resta nel terreno delle ricostruzioni e delle testimonianze mediatiche. Certo, il caso esplode proprio nel momento di massima esposizione: quando una delle edizioni del Grande Fratello più difficile e di minor successo di sempre si chiude e un’altra – che doveva essere affidata di nuovo a Signorini, è stata momentaneamente posticipata in palinsesto.