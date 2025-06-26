Sigfrido Ranucci, arriva un provvedimento disciplinare per il conduttore: cosa succede in Rai

Il conduttore Sigrido Ranucci – volto di Report – ha ricevuto una lettera di contestazione da parte della Rai per aver partecipato a programmi tv di altre emittenti e a interviste senza una regolare autorizzazione. Ad annunciarlo è stato Sandro Ruotolo che, mediante una note, ha spiegato quello che è successo e ha parlato di

Il conduttore Sigrido Ranucci – volto di Report – ha ricevuto una lettera di contestazione da parte della Rai per aver partecipato a programmi tv di altre emittenti e a interviste senza una regolare autorizzazione. Ad annunciarlo è stato Sandro Ruotolo che, mediante una note, ha spiegato quello che è successo e ha parlato di un’intimidazione della Rai nei confronti di Ranucci.

Il provvedimento disciplinare della Rai per Ranucci

Il giornale online Fanpage ha ricevuto la nota in anteprima da parte di Ruotolo, responsabile informazione del PD ed eurodeputato, che ha appunto anticipato il contenuto della lettera che l’azienda Rai avrebbe inviato al conduttore. “La lettera recapitata a Sigrido Rannucci, il conduttore di Report, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Rai 3, ha un sapore di intimidazione” – si legge – “È un procedimento displinare, una lettera che va rispedita al mittente. L’hanno firmata l’amministratore delegato dell’azienda, Giampaolo Rossi e il direttore delle risorse umane di via Mazzini, Felice Ventura“. Ruotolo ha appunto reso noto che l’azienda avrebbe accusato il giornalista di aver partecipato a programmi su La7 della Gruber senza un’autorizzazione e che in realtà ci sarebbe stato un permesso da parte del direttore Corsini. “Gli altri richiami riguardano le presentazioni del suo libro che parla di libertà di stampa. Uno schiaffo all’articolo 21 della Costituzione“, conclude infine Ruotolo nella nota divulgata.

E ancora: “A poco più di un mese dall’entrata in vigore del Media Freedom Act, che impone all’Italia di riformare la governance della Rai per renderla autonoma e indipendente dalla politica, il gruppo dirigente che occupa la Rai sceglie di colpire il giornalista simbolo dell’approfondimento investigativo del servizio pubblico“. Lui ha inoltre ritenuto che si tratterebbe di un ennesimo segnale di una deriva preoccupante.

Cosa sta succedendo al programma Report

Non solo procedimento disciplina per Ranucci, pare che ci siano anche altre novità nel programma Report. Nella prossima stagione potrebbe infatti esserci un taglio di quattro puntate, nonostante gli alti livelli di ascolto ottenuti nel corso di questa edizione appena conclusa. Le indiscrezioni dicono che potrebbe essersi trattata di una scelta presa dalla direzione Approfondimenti, che riguarderebbe anche altre produzioni come Presadiretta e Lo Stato delle Cose, ma anche Farwest – che andrebbe ridimensionata – e spazi di approfondimento come Agorà Weekend. Intanto lo stesso Sigrido Ranucci ha condiviso il provvedimento ricevuto sui social, affermando: “Dopo 27 anni di Rai ho vinto un procedimento disciplinare“.