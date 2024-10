Sienna Osborne: chi è la ballerina di Amici 2024

Tra le allieve dell’edizione ventiquattro di ‘Amici 2024‘, troviamo anche la ballerina Sienna Osborne che ha la maestra Alessandra Celentano come sua professoressa di danza.

Conosciamola meglio attraverso la scheda ufficiale e le informazioni scovate dalla rete:

Chi è Sienna Osborne di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ha 19 anni, arriva da Sidney (Australia), ma vive a Genova da Dicembre 2023.

La mamma l’ha portata a fare la sua prima lezione di danza classica a 3 anni, ma ha pianto tantissimo. Si è poi convinta e la danza è diventata la sua grande passione. Non è mai stata innamorata.

Dopo essere stata per la prima volta in Italia ha sempre desiderato di tornarci a vivere e studiare danza ed oggi il suo sogno si è realizzato si legge sul sito Wittytv.it

Ha un profilo Instagram @siennaozzy che, ad oggi, conta oltre 22200 followers. Ha anche un ha un canale YouTube in cui carica alcune tra le sue performance più memorabili.

Ha dichiarato di conoscere Isobel, ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi. Ha rivelato, inoltre, di non essersi mai innamorata nella sua vita. Quindi, dovrebbe essere single a tutti gli effetti.

