Si ferma il Paradiso delle Signore, perché non va in onda oggi 8 dicembre e quando torna

Il Paradiso delle Signore si ferma nella giornata di oggi 8 dicembre 2025. La soap di Rai 1 si prende infatti una piccola pausa e non va in onda nel giorno dell’Immacolata, anche se le vicende ambientate nel grande magazzino milanese non si fermeranno per molto tempo. Sarà una settimana molto intensa per tutti i protagonisti.

Lo stop della Rai a Il Paradiso delle Signore

Con la giornata dell’8 dicembre si inaugurano le feste natalizie e inizia a cambiare anche la programmazione tv. Il Paradiso delle Signore si ferma e si prende un breve stop, per dare la possibilità al pubblico di godersi questa giornata in famiglia. In sostituzione della soap c’è la messa in onda di uno speciale Tg1 dedicato all’omaggio di Papa Leone XIV alla statua dell’Immacolata, direttamente da Piazza di Spagna a Roma. Un appuntamento che verrà trasmesso alle ore 15.40, subito dopo la puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo.

Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente il 9 dicembre 2025, sempre alle ore 16.00 su Rai 1, e farà compagnia ai telespettatori fino a venerdì. Durante le feste potrebbero però tornare degli stop: pare che la serie di Rai possa essere sospesa nelle giornate del 25 o 26 dicembre 2025. Al momento non c’è la certezza della programmazione Rai nei giorni di festa, ma non mancheranno di certo molte sorprese durante le prossime puntate. Dopo il gesto terribile di Adelaide, Odile e Marcello si sentiranno infatti in colpa, ma allo stesso tempo Umberto proverà a capire il motivo per cui sua cognata possa arrivare a fare una pazzia simile.

Le anticipazioni sui prossimi episodi

Nelle puntate in programma dal 9 al 12 dicembre, Adelaide vorrà tenere d’occhio Rosa e Marcello e porterà entrambi a posticipare le nozze a data non ancora ufficializzata. Nel frattempo, Mario tornerà al Circolo e commetterà un gesto del tutto eclatante e pubblico che lascerà senza parole Roberto. A catturare l’attenzione dei fan saranno anche i fratelli Marchesi, che riusciranno a depistare Matteo, ma anche ad avvicinare Umberto. Sarà quindi una settimana ricca di sorprese, colpi di scena e tante novità. Dopo lo stop di oggi 8 dicembre, succederà di tutto nell’amatissima soap che, ormai da anni, intrattiene il pubblico di Rai 1.