Si ferma De Martino: perché stasera 6 febbraio non va in onda Affari Tuoi

Il pubblico di Affari Tuoi dovrà rinunciare all’appuntamento quotidiano: questa sera, 6 febbraio 2026, il programma non va in onda. Il game show dei pacchi, condotto da Stefano De Martino, è uno degli appuntamenti più seguiti dell’access prime time e la sua assenza non passa inosservata. Ma cosa è successo davvero? Perché il programma si ferma proprio oggi? Ecco i motivi dello stop. La sospensione di Affari Tuoi non è dovuta a problemi personali di Stefano De Martino, ne tanto meno a cali di ascolti, che anzi nell’ultime settimane hanno premiato il programma.

Lo stop è dovuto a una variazione straordinaria del palinsesto Rai, una scelta editoriale già sperimentata in altre occasioni. A causa della celebrazione di alcuni eventi la rete ammiraglia ha deciso di lasciare spazio ad una programmazione alternativa, sacrificando temporaneamente l’access prime time. È una strategia televisiva consolidata che punta a massimizzare l’attenzione del pubblico su appuntamenti ritenuti prioritari.

La pausa di oggi, quindi, non rappresenta uno stop definitivo, né un segnale di crisi per Affari Tuoi. Si tratta di una sospensione momentanea, già prevista, che non modifica il futuro del programma né il ruolo centrale di De Martino nella scuderia Rai. In concomitanza con l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la Rai ha messo mano ai palinsesti e ha rivoluzionato la programmazione scegliendo di dare spazio alle diverse manifestazioni sportive.

Affari Tuoi si ferma: la decisione della dirigenza Rai

Diversi i programmi che sono costretti a fermarsi per lasciare spazio ai Giochi Olimpici, tra questi anche Affari Tuoi. Dal 6 al 22 febbraio, infatti la programmazione Rai cambia volto e diventa, a tutti gli effetti, una rete dedicata alla copertura di tutti gli eventi sportivi legati all’attesa manifestazione. Le reti di stato nei prossimi giorni saranno concentrati sulla copertura dell’evento sportivo.

Una trasformazione che comporta tagli inevitabili al palinsesto abituale, anche a costo di sacrificare titoli molto seguiti. La Rai vuole offrire al pubblico una narrazione esaustiva delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, riducendo al minimo le interruzioni e privilegiando lo sport in diretta.

Cerimonia d’apertura Giochi Olimpici: dove vederla

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 va in onda questa sera: l’appuntamento è a partire dalle 19:50 circa e l’evento principale dalle ore 20:00. Per seguirla basta sintonizzarsi su Rai 1, che trasmette la manifestazione in diretta e in chiaro, con un lungo racconto che inizia già nel pre-show e accompagna lo spettatore fino all’accensione del braciere olimpico.

Chi preferisce lo streaming può affidarsi a RaiPlay, dove la cerimonia è disponibile in contemporanea alla messa in onda televisiva: una soluzione comoda per chi segue l’evento da tablet, smartphone o computer. In alternativa, la serata è proposta anche sui canali e sulle piattaforme sportive che coprono integralmente le Olimpiadi.