Via libera alla produzione di “Shifting Gears”, la nuova serie per la ABC interpretata da Kat Dennings (2 Broke Girls) e Tim Allen (Home Improvement): ecco la sinossi ufficiale.

Si aggiunge una nuova sitcom nella programmazione della ABC. Sono poche, al momento, le commedie presenti nel palinsesto della rete: c’è “Abbott Elementary”, che dovrebbe tornare per la sua quarta stagione il 9 ottobre, e la settima e ultima stagione di “The Conners”, attesa nei prossimi mesi. A questi due titoli, si aggiunge un nuovo prodotto, “Shifting Gears“, ufficialmente ordinato e con il via libera per la produzione. Protagonisti della multi-cam comedy saranno Tim Allen e Kat Dennings.

L’attore ha recitato, per la ABC e Disney, in “Home Improvement” dal 1991 al 1999 ed è poi apparso nella serie comica “Last Man Standing“, andata in onda per sei stagioni su ABC e per altre tre su Fox. Kat Dennings, invece, è diventata nota soprattutto per la divertentissima commedia “2 Broke Girls“. Interpretava la cinica Max accanto alla romantica sognatrice Caroline (a interpretarla era Beth Behrs). Con loro, nel cast, l’irresistibile Jennifer Coolidge, esplosa poi meritatamente grazie al boom della miniserie “The White Lotus”.

“Shifting Gears ” era stato originariamente ordinato per un pilot sulla ABC a marzo. Tuttavia, lo show ha subìto alcune modifiche sia davanti che dietro la telecamera. Mike Scully e Julie Thacker Scully, che erano stati originariamente annunciati come sceneggiatori e produttori esecutivi ma hanno abbandonato la serie. Saranno accreditati come produttori esecutivi nell’episodio pilota. Ora è in corso la ricerca di un nuovo showrunner per la sitcom.

Shifting Gears, la trama

La sinossi ufficiale della serie è incentrata su Tim Allen nei panni di Matt, il testardo proprietario vedovo di un’officina di restauro di auto d’epoca. Quando la figlia separata di Matt (Kat Dennings) e i suoi figli adolescenti si trasferiscono nella sua casa, inizia “il vero restauro”.

Kat Dennings, invece, è Riley. Negli anni si è scontrata con suo padre e se n’è andata per sposare il fidanzato che lui odiava. Ora è divorziata ed è costretta a tornare a casa con due bambini, sperando che lei e suo padre riescano a far funzionare le cose questa volta”.

Ancora senza volto (l’attore deve essere scelto) il personaggio di Nick, il fratello minore di Riley, “un programmatore di videogiochi che ha messo la sua vita in pausa per tornare a casa e aiutare suo padre in officina”.