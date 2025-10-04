A distanza di 24 ore dalla sua vittoria in due set su Altmaier Jannik Sinner torna in campo a Shanghai, terzo turno contro Tallon Griekspoor. Una sfida che a oggi ha sempre visto vincere l’altoatesino, sei vittorie su sei

Shanghai, Sinner torna in campo e trova Griekspoor | Orario, precedenti, dove vederla e chiavi tattiche del match

Jannik Sinner torna subito in campo a Shanghai nel terzo turno del tabellone del Masters 1000 cinese: sfiderà l’olandese Tallon Griekspoor contro il quale non ha mai perso.

Shanghai, Sinner vs Griekspoor

Il match è l’ultimo del programma di oggi, nella serata cinese, quando qui da noi potrebbero essere le 14.00, dipende dalla durata della sfida precedente che vedrà Djokovic affrontare il tedesco Hanfmann.-

L’azzurro, n.2 ATP e campione in carica, ha debuttato con un successo pulito su Daniel Altmaier 6-3 6-3, amministrando le energie nel caldo umido e appiccicoso di Shanghai confermando la versione sostenibile e solida vista a Pechino: servizio pieno nelle prime, rovescio in anticipo per togliere tempo e quelle variazioni di ritmo che gli stanno allungando gli scambi alle sue condizioni.

Non ha mai perso

Il testa a testa dice 6-0 Sinner: l’ultimo incrocio è la finale di Coppa Davis 2024 a Malaga (7-6 6-2), ma anche a Rotterdam, Miami e Halle l’azzurro ha sempre trovato la chiave per scardinare l’olandese. Griekspoor (27ª testa di serie a Shanghai) arriva però da un pass importante al 2° turno contro Jenson Brooksby 6-1 1-6 6-1, che ha interrotto una striscia nera di sette k.o. consecutivi.

Griekspoor puntera molto sul servizio esterno e sul dritto ma se le statistiche sono quelle viste contro Altmaier per l’olandese sarà davvero molto dura. Questo dicono anche le quote dei bookmaker che vedono Sinner a 1.02 e Griekspoor a 12 se non a 15 con alcuni operatori che in serata avevano addirittura rimosso le quote sul vincente semplice.

I risultati di oggi a Shanghai

Musetti con una bella vittoria sull’argentino Comesana (6-4 6-0) avanza al terzo turno dove troverà Darderi, vittorioso con un doppio 6-4 sul cinese Bu: niente da fare per Arnaldi, sconfitto 6-4 6-4 da Davidovich Fokina. Già detto del passaggio di Djokovic va sottolineata l’uscita di scena di Shelton e Bublik così come di Tsitsipas, che si è riitirato senza nemmeno scendere in campo. Passaggio al netto dei due set anche per Medvedev, Zverev, De Minaaur e Augier Aliassime.

Partite in diretta su SKY dalle 06.30 fino alle 14 quando presumibilmente inizierà a giocare Sinner. Il programma del lunedì e dunque anche derl derby Musetti-Darderi è ancora da definire.

Lunedì inizia in Cina anche il torneo di Wuhan con Jasmine Paolini, testa di serie #7 del torneo, che partirà dal secondo turno. Paolini, sconfitta in semifinale a Pechino nel singolare si è rifatta nel doppio con una bella vittoria insieme a Sara Errani, 6-4 6-0, su Hsieh e Ostapenko.