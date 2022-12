Una gaffe e non una battuta, come poteva inizialmente sembrare. “Pippo Baudo è scomparso da poco”, ha affermato Vittorio Sgarbi durante l’ospitata a Oggi è un altro giorno. Un’affermazione che ha fatto calare il silenzio in studio, con Serena Bortone che ha subito pensato ad un’uscita ironica, tipica dello stile ‘sgarbiano’.

Ma il critico d’arte, oggi sottosegretario alla cultura, ha insistito: “E’ scomparso o no? E’ vivo? Siamo sicuri? Me lo hanno detto ieri”.

La conduttrice a quel punto lo ha stoppato: “Ma smettila, certo che è vivo! Diciamo che gli allunghiamo la vita”.

Sgarbi, visibilmente sorpreso, ha provato a rimediare: “Per fortuna, è una notizia che ho letto veramente”.

Probabilmente, ad ingannare il parlamentare è stata qualche fake news circolata nei giorni scorsi sul web, come spesso accade nel caso dell’annunciata scomparsa di personaggi celebri.

Il riferimento a Baudo rientrava in un discorso più ampio legato a Raffaella Carrà, di cui Sgarbi ha anche ricordato l’ultima intervista concessa per il programma A raccontare comincia tu. “La sua televisione era senza errori, era impossibile litigare con lei. Le poche volte che io ho fatto una tv un po’ distruttiva da lei siamo stati scomunicati dal Papa. Era stupita che io potessi creare disordine”.

A proposito di scivoloni in tal senso, nel gennaio del 1997 fu proprio Baudo a commettere un errore simile, a danno di Nunzio Filogamo. Nel corso di una chiacchierata con Mike Bongiorno nella trasmissione di Canale 5 Una volta al mese, Pippo diede per morto il presentatore, all’epoca ancora vivo e vegeto.

Immediate furono le scuse, con la telefonata ‘riparatrice’ di Baudo allo stesso Filogamo.