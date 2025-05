Sfilata scudetto Napoli: dove vederla in tv, a che ora inizia, dettagli

Il Napoli calcio celebra il suo 4 scudetto, oggi sfilata e festa grande per le strade della città, i dettagli e dove guardarla in TV

Oggi il Napoli celebra lo Scudetto con una sfilata che promette di essere storica: la città si prepara a vivere un pomeriggio da brividi.

Certe giornate iniziano con un’attesa diversa, quasi palpabile. Oggi a Napoli non è un lunedì qualunque, e chi conosce anche solo un po’ il cuore pulsante di questa città lo sa bene. C’è un fermento nell’aria che non si può spiegare a parole, una tensione positiva che mescola orgoglio, emozione e un pizzico di incredulità.

Perché sì, dopo un’annata lunga e combattuta, il Napoli è di nuovo campione d’Italia. E questa volta la festa è totale, senza filtri, senza freni. Il quarto scudetto del Napoli arriva con una consapevolezza diversa di chi sa di essere entrato definitivamente tra i grandi. Oggi l’abbraccio con la città.

Festa scudetto Napoli orari e dove guardarla

L’evento clou è previsto nel pomeriggio, quando i protagonisti di questa impresa — giocatori, staff tecnico, dirigenti — saliranno a bordo di un pullman scoperto per attraversare la città in trionfo. Ma attenzione, non sarà una semplice passerella: sarà uno show, un rituale collettivo, una dichiarazione d’amore verso una squadra che ha fatto sognare un popolo intero. E non sarà una festa solo per chi potrà essere fisicamente presente lungo il percorso.

Infatti, anche chi si trova lontano da Napoli avrà la possibilità di vivere ogni istante di questo momento storico. Però, prima di svelare dove sarà trasmessa in diretta la sfilata, bisogna capire cosa rappresenta tutto questo per la città. Perché non è solo una vittoria sportiva. È un riscatto, è un segnale fortissimo, è la prova che con una visione chiara e tanto lavoro si può tornare in cima.

Il corteo partirà da Mergellina e arriverà fino a Piazza Vittoria, attraversando una Napoli vestita d’azzurro, con bandiere ai balconi e cori pronti a esplodere a ogni curva del tragitto. I calciatori arriveranno dal mare, sbarcando in grande stile al Molo Luise. Da lì, si divideranno su due pullman che percorreranno circa due chilometri e mezzo di strade transennate, sotto l’occhio attento di un’imponente macchina della sicurezza. Non sarà semplice gestire l’ondata di tifosi attesa lungo il percorso, ma ogni dettaglio è stato curato per evitare problemi.

A rendere ancora più speciale la sfilata ci sarà anche la presenza di Antonio Conte, artefice sulla panchina azzurra della vittoria, e del presidente Aurelio De Laurentiis, entrambi attesissimi. Sul piano dello spettacolo, invece, a condurre e dare voce all’evento ci sarà Stefano De Martino, volto amatissimo dal pubblico televisivo.

E ora veniamo al punto: la diretta. La festa scudetto del Napoli andrà in onda su Rai 2, oggi, lunedì 26 maggio, dalle 15.00 alle 17.00, con la regia e la copertura editoriale affidate a RaiSport. Un appuntamento imperdibile, che potrà essere seguito anche in streaming, per non perdere nemmeno un attimo di questa giornata che entrerà nella storia del calcio italiano. Oggi Napoli è il centro del mondo. E il mondo, per una volta, guarda Napoli con ammirazione e rispetto.