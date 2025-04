Sfida in prima serata del 10 aprile: chi ha dominato gli ascolti tra Che Dio ci aiuti 8 e Amore + Iva

Migliaia di telespettatori sono stati incollati al piccolo schermo anche nella serata di ieri 10 aprile 2025, data in cui sono andati in onda due prodotti televisivi importanti. Su Rai 1 è stata trasmessa la fortuna fiction Che Dio ci Aiuti, che vede come protagonisti Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. Su Canale 5 i fan hanno invece potuto vedere lo spettacolo Amore+Iva di Checco Zalone, andato in onda dopo la tournée teatrale fatta dal comico la scorsa estate in tutta Italia. Chi ha vinto quindi questa gara televisiva? Chi è stato preferito dagli italiani nella serata di ieri?

Il palinsesto televisivo ha di certo scelto una vasta scelta di informazione, intrattenimento, approfondimento e serie tv. La decisione era molto difficile, ma alla fine è stato solo uno il prodotto televisivo che ha avuto la meglio.

La sfida tra Rai 1 e Canale 5: chi ha vinto

Sul primo canale della rete pubblica è andata in onda una nuovissima puntata dell’ottava stagione di Che Dio ci Aiuti, la fiction Rai che è in piedi ormai da anni e che ogni volta riesce a conquistare il grande pubblico. La fiction ha infatti intrattenuto, nella serata di ieri 10 aprile 2025, 4.013.000 spettatori con uno share pari al 22.6 %. Nello stesso momento, è invece stato trasmesso lo spettacolo teatrale di Checco Zalone Amore + Iva, e anche in questo il responso è stato molto buono. Secondo i dati Auditel, ad essere collegati su Canale 5 sono stati 2.236.000 telespettatori, che hanno appunto raggiunto uno share del 13.4%.

A trionfare nella serata di ieri 10 aprile 2025 è quindi stata la fiction Che Dio ci Aiuti, che è ormai diventato un must della rete Rai e che va in onda ormai da anni. Dopo un addio momentaneo di Elena Sofia Ricci dal cast, l’attrice è tornata a rivestire i panni di suor Angela, che continua a intrattenere gli italiani.

Dati Auditel: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 3 è andato in onda il programma Splendida Cornice con Geppi Cucciari, e questo ha registrato la presenza di 1.161.000 spettatori con un 7.1 % di share. Su Rete 4 c’è invece stato Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, che ha intrattenuto 969.000 spettatori (6.9 % di share). Bullet Train su Italia 1 ha invece raggiunto 722.000 spettatori con uno share pari al 4.3 %.

Su La7 c’è stato Piazza Pulita con Corrado Formigli su La7, seguito da 896.000 spettatori con il 6.4 % di share. La partita tra Manchester United e Lione – in onda su Tv8 – ha invece raggiunto 696.000 spettatori con il 3.5 di share. Sul Nove è stato trasmesso Only Fun Comico Show con Belen Rodriguez e i PanPers, e il tv show ha ottenuto 651.000 spettatori con uno share pari al 3.7 %. Su Rai 2 c’è invece stato Blue Bloods – Stagione 15 con 637.000 spettatori e 3.6 % di share.