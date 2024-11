Avete mai pensato a come sarebbe sfidare delle vere e proprie icone dello sport, campioni che hanno fatto della preparazione atletica e dei successi la loro vita? In Sfida Impossibile, il nuovo programma di Italia 1, lo ha fatto Stefano Corti che, nel corso delle puntate, sfida letteralmente campioni e campionesse dello sport italiano, mettendosi alla prova per scoprire i segreti del duro allenamento. Volete saperne di più? Non è una sfida ardua: basta continuare a leggere!

Sfida Impossibile, puntate

23 novembre 2024

Nella prima puntata del programma, Stefano Corti lancia il guanto di sfida al campione di judo Marco Maddaloni.

Quando va in onda Sfida Impossibile?

Il programma va in onda dal 23 novembre, ogni sabato alle 14:15 su Italia 1.

Che cos’è il programma Sfida Impossibile?

Sei campioni internazionali dello sport, sei puntate e un conduttore pronto a mettersi in gioco: questi gli ingredienti principali di un format innovativo e divertente, girato interamente nella città di Benevento. Come può un conduttore televisivo, non un atleta professionista, sfidare e magari battere vere icone dello sport?

Sfida Impossibile nasce proprio da questa domanda e trasforma ogni puntata in un evento in cui il confine tra il possibile e l’impossibile si fa sempre più sottile. Ogni episodio vede Stefano Corti lanciare un guanto di sfida a un campione diverso.

Il conduttore deve affrontare i campioni in tre prove:

la Sfida Corti , dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali;

, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali; la Sfida Vale Tutto , una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa;

, una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa; la Sfida Finale, il momento più temuto, in cui si misurerà direttamente nella disciplina dell’atleta, ma con il supporto di un Super Bonus.

Ad aiutarlo in questa impresa ci sono due coach messi a disposizione dal Consorzio di Tutela Grana Padano, che lo preparano fisicamente e mentalmente, dimostrando quanto alimentazione e allenamento siano fondamentali per migliorare le performance, anche quelle di un conduttore.

Ogni puntata inizia con un’irruzione a sorpresa: Stefano raggiunge l’atleta per lanciargli il “guanto di sfida”. Da lì, tra allenamenti intensivi e commenti ironici, prende vita una competizione spettacolare che mescola abilità fisiche, astuzia e tanta ironia.

Sfida Impossibile è prodotto da Gian Luca Baldini di Ege Produzioni per Rti, con la produzione esecutiva di Marianna Capelli per Ege Produzioni, realizzato in collaborazione di Brand On Solution di Publitalia ’80. Il programma è un branded content del Consorzio di Tutela Grana Padano e Givova è sponsor tecnico. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

Sfida Impossibile quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima edizione del programma sono sei, della durata di circa 35 minuti, in onda il sabato pomeriggio. L’ultima puntata va in onda il 28 dicembre.

Sfida Impossibile, il cast

Oltre a Stefano Corti, ogni puntata vede protagonista un diverso sportivo campione della propria disciplina:

Marco Maddaloni, campione di judo;

campione di judo; Amaurys Perez, campione di pallanuoto;

campione di pallanuoto; Francesca Schiavone, campionessa di tennis;

campionessa di tennis; Clemente Russo, campione di boxe;

campione di boxe; Andrea Lo Cicero, campione di rugby;

campione di rugby; Valentina Vezzali, campionessa di scherma.

Dov’è girato Sfida Impossibile?

Il programma è stato interamente realizzato nell’autunno 2024 nella città di Benevento e nei suoi impianti sportivi.

Chi conduce Sfida Impossibile?

A condurre il programma e a cimentarsi nelle varie sfide c’è Stefano Corti. Attore e comico, nato nel 1985 a Milano, Corti si è formato come animatore turistico, per poi studiare recitazione. Dal 2012 fa parte del cast de Le Iene, ma ha anche partecipato ad altri programmi, tra cui Pechino Express, di cui ha vinto la terza edizione, in coppia con Alessandro Onnis.

Sfida Impossibile su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, è possibile vedere Sfida Impossibile in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.