Sfida degli ascolti: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti e il Concertone

La programmazione tv di ieri sera 1 maggio 2025 ha come sempre avuto un prodotto “vincitore”. Ecco cosa dicono i dati Auditel.

I dati Auditel hanno questa volta specificato come sono andati gli ascolti della programmazione tv di ieri sera 1 maggio, giorno che ha celebrato la Festa dei Lavoratori. Proprio in occasione di questo evento, su Rai 3 è andato in onda il famoso Concertone del Primo Maggio, che ha chiaramente alterato tutta la programmazione della rete. Su Rai 1 c’è stata invece una nuova puntata della fiction Che Dio ci Aiuti, mentre su Canale 5 il film Cado dalle Nubi di Checco Zalone.

Chi avrà avuto la meglio tra questi prodotti televisivi, incentrati soprattutto sull’intrattenimento e il divertimento? Ecco cosa dicono i dati Auditel.

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv

Nella prima serata di ieri 1 maggio 2025, c’è stata in primis la messa in onda di un nuovo episodio di Che Dio ci Aiuti 8, la fiction Rai che vede protagonista Francesca Chillemi. La serie ha raggiunto 3.308.000 spettatori con uno share pari al 19.3%. Su Canale 5 è invece stato trasmesso il film Cado dalle nubi, che ha tenuti incollati alla tv 2.045.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio ha invece conquistato l’attenzione di 1.774.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Gli ascolti del famoso Concertone sono stati in leggera flessione rispetto a quelli dello scorso anno. A trionfare la gara degli ascolti è stata quindi di gran lunga la fiction Rai Che Dio Ci Aiuti.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Rete 4 ha trasmesso una nuova puntata di Dritto e Rovescio, raggiungendo una media di 901.000 spettatori e uno share pari al 6.6%. Su La7 è invece andata in onda Piazzapulita che ha conquistato l’attenzione di 660.000 spettatori e del 4.8% di share. Su Rai 2 c’è stato il finale di Blue Bloods con 687.000 spettatori e il 4.1% di share. Su Italia 1 il film Mission: Impossible – Rogue Nation ha tenuto attivi 942.000 spettatori con il 5.7%. Tv8 ha invece proposto la semifinale di Conference League Betis – Fiorentina, ottenendo così 991.000 spettatori con il 5.4% di share. Sul Nove c’è stato invece il ritorno di Comedy Match, che ha radunato 498.000 e che ha ottenuto il 2.8% di share.