La prima stagione di Sex/Life ha riscaldato l’estate del 2021 scalando la Top Ten di Netflix e diventando virale sui social attraverso un “membro” (letteralmente) del cast. Adesso Netflix ha deciso di tornare sul luogo dello scandaloso delitto ma cambiando stagione: dall’afosa estate, al freddo inverno in cui magari stare accoccolati con il/la partner e magari prendere spunto da quanto si vede sullo schermo della propria smart tv. Sei nuove puntate di Sex/Life ci aspettano dal 2 marzo su Netflix.

Sex/Life 2 la trama

La seconda stagione di Sex/Life riprende dopo gli eventi della prima. Billie dopo aver scelto di restare a casa con Cooper, cede alla tentazione della passione e si precipita da Brad. E obiettivamente si può anticipare ben poco di quello che succederà visto che tutto rischia di essere spoiler e di rovinare la visione. Quello che si può aggiungere è che per Brad, Cooper e Billie non sarà semplice trovare un equilibrio e una stabilità nelle loro vite. La serie è tratta da 44 Chapters About 4 Men di BB Easton adattato da Stacy Rukeyser.

Sex/Life le immagini della seconda stagione Guarda le altre 5 fotografie →

Cuore vs Ragione è la dicotomia su cui da sempre si fonda il mondo. Da un lato c’è chi agisce con il cuore, seguendo l’istinto, muovendosi con la forza del sentimento. Dall’altro chi invece si ferma a ragionare su ogni azione. Sex/Life rende anche graficamente questa divisione usando da un lato il sess0 fisico, istintuale, dall’alto la vita, l’equilibrio, la stabilità. Billie è una mamma del Connecticut, quella periferia borghese che vive a ridosso di New York, con un marito nella finanza e due figli cui donare tutto il suo amore. Il marito è bello, in splendida forma, ha un solido lavoro nella finanza, la sua vita è il sogno perseguito in ogni romanzo rosa.

Ma nello scaffale accanto a quello dei romanzi rosa ci sono quelli erotici. E a Billie in quel matrimonio manca qualcosa (e non solo in termini di centimetri come dalla prima alla seconda stagione la serie non fa nulla per smettere di ricordarcelo). Manca la passione vissuta in passato con il bel Brad, affascinante e dotato australiano che sa come farla “divertire”. Il tentativo di conciliare mente e cuore ha fatto esplodere la vita da romanzo rosa di Billie che in questa seconda stagione di Sex/Life, si ritrova a fare i conti con nuove passioni, nuovi sogni, nuove avventure. L’equilibrio con Cooper si spezza, anche se l’amore familiare non viene mai a mancare. La ricerca di indipendenza di Billie si scontra con la fragilità emotiva di Cooper, emblema del maschio incapace di affrontare la vita da solo.

Il triangolo amoroso di Sex/Life si espande nella seconda stagione e soprattutto si complica inserendo le difficoltà di una vita da separati tra famiglia, lavoro e tempo libero. Arrivano nuovi partner, nuove storie e si sviluppa in parallelo la storia di Sasha una donna fieramente indipendente in cui la mente prevale sul cuore. Eppure la serie tv non fa altro che ribadirci che le due parti della nostra anima sono indispensabili per la vita, che non esiste cuore senza cervello e viceversa. E tutto questo lo fa con la forma di una sexy soap provocante, conturbante, da non vedere in compagnia di genitori e/o bambini, che sguazza nelle perversioni più comuni senza sfociare nell’estremo. Una guida per coppie annoiate con suggerimenti da mettere in pratica lasciandosi trascinare dalle emozioni.

Sex/Life 2 il cast

Il triangolo amoroso che guida Sex/Life è formato da Sarah Shahi nei panni di Billie, Matt Vogel in quelli di Cooper e Adam Demos in quelli del bell’australiano Brad. Accanto a loro Margaret Odette è Sasha la migliore amica di Billie, orgogliosamente indipendente mentre Jonathan Sadowski è un pompatissimo Devon, scurrile amico di Copper, la sua anima irrazionale. Gli altri membri del cast principale sono:

Meghan Heffern è Caroline,

Amber Goldfarb è Trina, la moglie di Devon

Li Jun Li è Francesca, capo di Cooper di cui è innamorata

Wallis Day è Gigi

Dylan Bruce è Spencer

Craig Bierko è Mick

Cleo Anthony è Kam

Darius Homayoun è Majid

Sex/Life quante puntate sono?

La seconda stagione di Sex/Life è composta da sei puntate da circa 50 minuti l’una, tutte disponibili suNetflix in streaming dal 2 marzo.

Sex/Life 3 si farà?

Obiettivamente il finale della seconda stagione di Sex/Life appare come una degna conclusione al percorso raccontato nelle puntate precedenti nelle due stagioni della serie tv su Netflix. La serie tv potrebbe quindi concludersi con la seconda stagione ma al tempo stesso quel finale offre degli interessanti spunti per dare alla serie una prospettiva diversa.