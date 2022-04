Sex And The City, la serie completa in DVD a 22 euro!

I fan più accaniti di Sex And The City hanno apprezzato anche i due film usciti tra il 2008 e il 2010, così come il revival And Just Like That…, ma c’è una scuola di pensiero che tende ad escluderei i nuovi lavori e considerare come il vero Sex And The City soltanto la serie televisiva originale, trasmessa da HBO dal 1998 al 2004 (e in Italia su TMC prima e La7 dopo). Un vero e proprio cult per milioni di persone in tutto il Mondo, un fenomeno pop che ancora oggi viene guardato con rispetto e ammirazione.

Amazon ha appena lanciato le Offerte di Primavera e tra le migliaia di prodotti in sconto per i prossimi giorni, fino al 13 aprile, c’è anche il cofanetto di Sex And The City in DVD con i 94 episodi che compongono le 6 stagioni originali. Quale migliore occasione per rivedere, magari anche in lingua originale, le avventure/disavventure di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e l’iconica Samantha Jones, assente nel revival.

Cosa include il cofanetto in DVD di Sex And The City

L’edizione in offerta in questi giorni è il cofanetto che unisce le edizioni delle singole stagioni già disponibili per l’acquisto separatamente. Stesso numero di dischi, stesse specifiche audio/video e stessi contenuti speciali. A cambiare è la confezione esterna, che riunisce i 6 cofanetti in un grande e più elegante cofanetto da esporre con orgoglio per un totale di 17 DVD.

Stagione 1 . È l’inizio di una grande storia d’amore per l’editorialista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) mentre lei e le sue migliori amiche – l’adorabile cinica Miranda (Cynthia Nixon), l’inguaribile romantica Charlotte (Kristin Davis) e l’insaziabile dea del sesso Samantha (Kim Cattrall) – navigano le acque tempestose della vita da single a Manhattan.

. È l’inizio di una grande storia d’amore per l’editorialista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) mentre lei e le sue migliori amiche – l’adorabile cinica Miranda (Cynthia Nixon), l’inguaribile romantica Charlotte (Kristin Davis) e l’insaziabile dea del sesso Samantha (Kim Cattrall) – navigano le acque tempestose della vita da single a Manhattan. Stagione 2 . Proprio nel momento in cui Carrie (Sarah Jessica Parker) si sta abituando alla mancanza di Big, l’amore prende una piega inaspettata – o due. Charlotte (Kristin Davis) bacia molti rospi alla ricerca del suo principe, l’hobby di Samantha (Kim Cattrall) non piace molto all’alta società e Miranda (Cynthia Nixon) trova qualcuno alla sua altezza.

. Proprio nel momento in cui Carrie (Sarah Jessica Parker) si sta abituando alla mancanza di Big, l’amore prende una piega inaspettata – o due. Charlotte (Kristin Davis) bacia molti rospi alla ricerca del suo principe, l’hobby di Samantha (Kim Cattrall) non piace molto all’alta società e Miranda (Cynthia Nixon) trova qualcuno alla sua altezza. Stagione 3 . C’è vita dopo Big quando Carrie (Sarah Jessica Parker) si innamora di Aidan (John Corbett). Charlotte (Kristin Davis) si imbatte nell’amore, Miranda (Cynthia Nixon) sperimenta la felicità domestica e Samantha (Kim Cattrall) segue la corrente. Ma quando Carrie riprende delle vecchie abitudini si chiede se sia davvero possibile scappare dal passato.

. C’è vita dopo Big quando Carrie (Sarah Jessica Parker) si innamora di Aidan (John Corbett). Charlotte (Kristin Davis) si imbatte nell’amore, Miranda (Cynthia Nixon) sperimenta la felicità domestica e Samantha (Kim Cattrall) segue la corrente. Ma quando Carrie riprende delle vecchie abitudini si chiede se sia davvero possibile scappare dal passato. Stagione 4 . Carrie (Sarah Jessica Parker) riaccende una vecchia fiamma e prova a entrare in contatto con il suo lato rustico (che però non possiede). Miranda (Cynthia Nixon) incontra l’amore della sua vita. Charlotte (Kristin Davis) mette fine ad una favola e Samantha (Kim Cattrall) prova qualcosa di veramente perverso: la monogamia.

. Carrie (Sarah Jessica Parker) riaccende una vecchia fiamma e prova a entrare in contatto con il suo lato rustico (che però non possiede). Miranda (Cynthia Nixon) incontra l’amore della sua vita. Charlotte (Kristin Davis) mette fine ad una favola e Samantha (Kim Cattrall) prova qualcosa di veramente perverso: la monogamia. Stagione 5 . New York City sarà anche il suo vero amore, ma questo non impedisce a Carrie (Sarah Jessica Parker) di sentire lo “zsa zsa zsu” per Jack Berger (Ron Livingston). Miranda (Cynthia Nixon) inizia a familiarizzare con la snervante esperienza della maternità. Charlotte (Kristin Davis) è tutta presa da Harry e Samantha (Kim Cattrall) perde la propria compostezza per un cliente molto sexy.

. New York City sarà anche il suo vero amore, ma questo non impedisce a Carrie (Sarah Jessica Parker) di sentire lo “zsa zsa zsu” per Jack Berger (Ron Livingston). Miranda (Cynthia Nixon) inizia a familiarizzare con la snervante esperienza della maternità. Charlotte (Kristin Davis) è tutta presa da Harry e Samantha (Kim Cattrall) perde la propria compostezza per un cliente molto sexy. Stagione 6. Quando una nuova relazione finisce male, Carrie (Sarah Jessica Parker) soffre di “Disturbo Post-It traumatico.” Miranda (Cynthia Nixon) prova a non innamorarsi di Steve. Il nuovo cliente di Samantha (Kim Cattrall) è un fusto da togliere il fiato, e Charlotte (Kristin Davis) trova il compagno perfetto – solo che non è quello che si aspettava. Dopo una storia romantica travolgente e un bon voyage strappalacrime, Carrie (Sarah Jessica Parker) si innamora alla follia. Miranda (Cynthia Nixon) negozia una fusione a lavoro. Samantha (Kim Cattrall) prova un nuovo taglio di capelli audace, e Charlotte (Kristin Davis) riceve delle notizie riguardo un lieto evento.

I contenuti speciali dei DVD di Sex And The City

Il cofanetto include oltre 3 ore di contenuti speciali, inclusi i commenti agli episodi di registi, sceneggiatori e delle attrici e scene eliminate e mai viste prima. Tutti gli episodi sono disponibili con audio Italiano, Tedesco, Francese, Spagnolo (2.0 Dolby Digital), Inglese (5.1 Dolby Digital) e sottotitoli in Italiano (Non Udenti), Inglese (Non Udenti), Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese, Danese, Finlandese, Norvegese e Svedese.

