Sex and the City, dove vedere la serie in streaming: tutti gli episodi disponibili e le stagioni

La serie che ha fatto schizzare New York all’apice del glamour non smette di attirare il pubblico. Con i tacchi vertiginosi di Carrie Bradshaw e le chiacchierate nei locali più esclusivi di Manhattan, Sex and the City ha segnato un’epoca diventando una delle serie più iconiche degli anni Duemila.

Con il suo mix di ironia, romanticismo e riflessioni moderne sull’amicizia e l’amore, la serie ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, lasciando un segno indelebile nella cultura pop. Creata da Darren Star e basata sui racconti di Candace Bushnell, segue la vita sentimentale e professionale di quattro donne indipendenti – Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda – nella metropoli che non dorme mai.

Tra relazioni, fallimenti amorosi, successi lavorativi e domande esistenziali, Sex and the City ha saputo parlare al cuore (e al guardaroba) di un’intera generazione, con dialoghi affilati e look diventati leggenda. Tuttavia non è stata priva di polemiche. Lo stesso Star in un’intervista ha dichiarato che il finale è andato fuori tema, girando un pò le spalle a quel femminismo borghese che caratterizza lo show. ”Se autorizzi altre persone a scrivere e produrre il tuo show, poi devi lasciarle seguire la loro visione. Ma credo che nel finale la serie abbia tradito ciò di cui si era occupata fino a quel momento. Cioè del fatto che le donne non devono necessariamente trovare la felicità nel matrimonio”. Le sue parole.

Sex and the City da (ri) vedere adesso

A distanza di oltre vent’anni dalla sua prima messa in onda, Sex and the City continua a essere amatissima. Complice anche il revival And Just Like That…, la voglia di riscoprire la serie originale è tornata forte, soprattutto tra le nuove generazioni.

E allora sorge spontanea la domanda: dove è possibile rivedere oggi tutte le stagioni in streaming, in alta qualità e con opzioni di lingua e sottotitoli? Si potrebbe dire che c’è l’imbarazzo della scelta. Tutti gli episodi di Sex and the City sono disponibili su Now, la piattaforma streaming di Sky. Qui è possibile trovare tutte le sei stagioni in versione integrale, accessibili tramite abbonamento. L’audio è disponibile sia in italiano che in lingua originale inglese, con sottotitoli nelle due lingue. Una scelta perfetta per chi vuole rivivere la serie così com’era stata concepita, magari gustandosi il tono autentico delle protagoniste.

In alternativa, la serie è presente anche su Prime Video, ma non inclusa nel catalogo standard di Prime: gli episodi sono disponibili per l’acquisto o il noleggio.Ogni stagione può essere acquistata singolarmente, con prezzi che variano a seconda della risoluzione selezionata: si va dalla qualità SD fino all’HD, e per alcuni episodi anche in 4K. Ottima opzione per chi desidera possedere la serie senza un abbonamento mensile.

Anche Chili offre la serie completa in formato digitale, con modalità simili: è possibile noleggiare o acquistare le singole stagioni o gli episodi. Come per Prime Video, i contenuti sono disponibili in diverse qualità video, con l’opzione di scegliere lingua e sottotitoli in italiano o inglese. Chili si distingue per l’interfaccia semplice e per le offerte periodiche che spesso rendono conveniente recuperare serie cult come questa.